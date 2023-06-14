Хохлачев о Кэссиди: «Справедливый тренер. Он мог любому напихать и, наоборот, любого подбодрить»

Александр Хохлачев вспомнил о работе с тренером-чемпионом НХЛ Брюсом Кэссиди.

« » под руководством Кэссиди выиграл , одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). Хохлачев работал с тренером в фарм-клубе «Бостона».

«С ним очень хорошо работалось. Он разбирал все мелочи, сразу было видно, что он очень хороший тренер. Через фарм-клуб он обратно пробивался в после того, как у него не получилось с «Вашингтоном».

После финала я написал ему, поздравил с победой. Он справедливый тренер – кто был на данный момент сильнее, тот и играл. Он мог любому напихать и, наоборот, любого подбодрить, поэтому все было по справедливости. С ним мы разбирали все хоккейные нюансы, мелочи», – сказал нападающий « ».