Хохлачев о Кэссиди: «Справедливый тренер. Он мог любому напихать и, наоборот, любого подбодрить»

Теги Спартак Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Александр Хохлачев Вегас Брюс Кэссиди ТАСС Хоккей

Александр Хохлачев вспомнил о работе с тренером-чемпионом НХЛ Брюсом Кэссиди.

«Вегас» под руководством Кэссиди выиграл Кубок Стэнли, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). Хохлачев работал с тренером в фарм-клубе «Бостона».

«С ним очень хорошо работалось. Он разбирал все мелочи, сразу было видно, что он очень хороший тренер. Через фарм-клуб он обратно пробивался в НХЛ после того, как у него не получилось с «Вашингтоном».

После финала я написал ему, поздравил с победой. Он справедливый тренер – кто был на данный момент сильнее, тот и играл. Он мог любому напихать и, наоборот, любого подбодрить, поэтому все было по справедливости. С ним мы разбирали все хоккейные нюансы, мелочи», – сказал нападающий «Спартака». 

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