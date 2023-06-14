«Лас-Вегас сломал все стереотипы и доказал, что яркость и раскованность тоже побеждают. В этом городе 25 часов в сутки все гремит». Назаров о Кубке Стэнли

Теги Кубок Стэнли НХЛ Андрей Назаров КХЛ Вегас Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

«Рыцари» стали обладателями трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). 

«Все зачастую говорят, что деньги любят тишину, но на данном этапе «Вегас Голден Найтс» сломал все стереотипы. Лас-Вегас – самый яркий, самый звонкий город в США, который вообще никогда не спит. В котором не 24 часа, а 25 часов в сутки все гремит. Все, кто был там, меня поймут.

Интересно, что «Вегас», существующий всего шесть лет, выиграл Кубок Стэнли и обошел в этом сезоне все хоккейные города из «Оригинальной шестерки». Лас-Вегас, повторюсь, сломал все жизненные стереотипы и доказал, что яркость, нестеснительность и раскованность тоже побеждают.

За все свои годы существования команда сильно прогрессировала. Даже побоюсь представить, сколько сейчас стоит клуб «Вегас Голден Найтс». Особенно на фоне недавней сделки по продаже «Оттавы», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

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2 комментария

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каток Третьяка
в первую очередь тафгай, а только потом тренер клубов НХЛ
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Sobachkin
А зачем Назаров смотрел игру вражеских деятелей? Он ж говорил ему неинтересно
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