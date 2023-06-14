Мостовой о финале Кубка Стэнли: «Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского. Он настоящий герой «Флориды»
Александр Мостовой прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.
«Рыцари» стали обладателями трофея, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1).
«Шикарный финал получился. Много шайб, жаль нашего вратаря. Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского. Он настоящий герой «Флориды», да и вся команда. Они с трудом попали в плей-офф и дошли до финала. Для них это хороший результат, потому что прыгнули выше своей головы.
Можно ли назвать Бобровского лучшим вратарем за последние 15 лет? Безусловно, он один из лучших, но у нас очень много достойных вратарей, и кого-то выделить тяжело. В список лучших можно еще добавить Еременко и Кошечкина», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Александр Мостовой !