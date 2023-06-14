Мостовой о финале Кубка Стэнли: «Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского. Он настоящий герой «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Александр Еременко Василий Кошечкин Сергей Бобровский премьер-лига Россия Александр Мостовой НХЛ Вегас Хоккей

Александр Мостовой прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

«Рыцари» стали обладателями трофея, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1). 

«Шикарный финал получился. Много шайб, жаль нашего вратаря. Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского. Он настоящий герой «Флориды», да и вся команда. Они с трудом попали в плей-офф и дошли до финала. Для них это хороший результат, потому что прыгнули выше своей головы.

Можно ли назвать Бобровского лучшим вратарем за последние 15 лет? Безусловно, он один из лучших, но у нас очень много достойных вратарей, и кого-то выделить тяжело. В список лучших можно еще добавить Еременко и Кошечкина», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу. 

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9 комментариев

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Bartez1986
а что вдруг за хоккейная аналитика? он в хоккей то играл 25 лет? спрашивают всяких бухгалтеров да поваров
+12
0
+12
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Ярый ненавистник
Что Мостовой делает в хоккее😳
+5
0
+5
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Дмитрий Никифоров
Неееееет,только хоккей не трогай)
+2
0
+2
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Ярый ненавистник
Ответ Bartez1986
а что вдруг за хоккейная аналитика? он в хоккей то играл 25 лет? спрашивают всяких бухгалтеров да поваров
СКА хочет начать тренировать
+2
0
+2
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Антон Антон
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Он бывший спортсмен, как минимум. Общего точно больше, чем у нас, которые не отказывают себе в удовольствии комментировать.
Тссс... тольто не говори это никому...
+1
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OldRedWhite
Золотой звездой Героя Флориды награждается
Александр Мостовой !
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valeks
когда уже перестанут спрашивать что-либо у этого конннченого?
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Антон Антон
Ответ Ярый ненавистник
Что Мостовой делает в хоккее😳
То же, что и ты...коментит
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