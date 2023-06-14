Кэссиди – 6-й тренер в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в 1-м сезоне с командой. «Вегас» нанял его после увольнения из «Бостона»

Брюс Кэссиди – 6-й тренер в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в 1-м сезоне с командой.

« » обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф (4-1, 9:3 в пятом матче).

58-летний специалист впервые в карьере стал обладателем трофея. Он проводил свой первый сезон во главе «Голден Найтс».

До этого тренер работал в « ». С «Брюинс» он дошел до финала Кубка Стэнли-2019, в котором клуб уступил «Сент-Луису» (3-4). В прошлом году клуб отправил его в отставку.

Кэссиди стал 6-м тренером в XXI веке, выигравшим в первом же сезоне с командой.

Ранее такое достижение в актив записали Пэт Бернс (2003, «Нью-Джерси»), Дэн Байлсма (2009, «Питтсбург»), Дэррил Саттер (2012, «Лос-Анджелес»), Майк Салливан (2016, «Питтсбург») и Крэйг Беруби (2019, «Сент-Луис»).

При этом Бернс и Кэссиди отработали полный сезон, а остальные возглавили свои клубы уже по ходу регулярного чемпионата.