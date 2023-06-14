Кэссиди – 6-й тренер в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в 1-м сезоне с командой. «Вегас» нанял его после увольнения из «Бостона»

Теги Бостон Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди – 6-й тренер в XXI веке, выигравший Кубок Стэнли в 1-м сезоне с командой.

«Вегас» обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче). 

58-летний специалист впервые в карьере стал обладателем трофея. Он проводил свой первый сезон во главе «Голден Найтс». 

До этого тренер работал в «Бостоне». С «Брюинс» он дошел до финала Кубка Стэнли-2019, в котором клуб уступил «Сент-Луису» (3-4). В прошлом году клуб отправил его в отставку. 

Кэссиди стал 6-м тренером в XXI веке, выигравшим Кубок Стэнли в первом же сезоне с командой.

Ранее такое достижение в актив записали Пэт Бернс (2003, «Нью-Джерси»), Дэн Байлсма (2009, «Питтсбург»), Дэррил Саттер (2012, «Лос-Анджелес»), Майк Салливан (2016, «Питтсбург») и Крэйг Беруби (2019, «Сент-Луис»). 

При этом Бернс и Кэссиди отработали полный сезон, а остальные возглавили свои клубы уже по ходу регулярного чемпионата. 

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4 комментария

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гилберт
Пришёл, увидел, победил!!!
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гилберт
Жаль Бучневич не в Вегасе. Был бы Буч Кэссиди.
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АРХАТ
Байлсма вообще меньше трети регулярки (25 матчей) возглавлял Питтов
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Deathspell Omega
"Вегас" весьма по игре и по глубине состава напоминает "Сент-Луис" образца 2019 года, которому Кэссиди и проиграл в финале, когда "Бостон" тренировал.
Теперь вот, получается, сделал выводы и перенял организацию игры, тактику и принципы подбора игроков.
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