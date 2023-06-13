Тренер вратарей «Салавата» о подписании Самонова: «Безусловное усиление. Интересный голкипер в расцвете сил»

Олег Филимонов считает, что вратарь Александр Самонов усилит «Салават Юлаев».

– Как прокомментируете летние изменения во вратарской линии – Кареева заменил ?

– Андрея поблагодарили и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Самонов – это безусловное усиление нашей линии. Интересный вратарь, который находится в расцвете сил.

О его потенциале говорит хотя бы то, что пару лет назад перед четвертьфиналом чемпионата мира против Канады он рассматривался наравне с Бобровским, наверное, нашим лучшим голкипером десятилетия. Других комментариев не нужно.

– Почему же карьера Самонова идет волнами?

– Это вопрос, на который должны дать ответ. Детально пообщался с тренером вратарей «Витязя» Малковым, который много работал с Александром, пересмотрел очень много видео. У меня есть полное понимание, в чем плюсы нашего вратаря-новичка и в чем его резервы.

– В чем?

– Это не совсем разговор для прессы, а наша внутренняя кухня. И всегда нужно помнить о том, что один из ключевых факторов при становлении и развитии вратаря – психология, – сказал тренер вратарей « ».