Александр Самонов: «НХЛ и Европу пока не рассматриваю. Рановато. Хочется в России еще больше себя зарекомендовать»

Александр Самонов заявил, что пока не рассматривает продолжение карьеры в НХЛ и Европе.

18 мая вратарь перешел в «Салават» из «Северстали» в результате обмена.

– , вы ранее говорили, что «Салават» не был фаворитом в переговорах. Почему все же выбрали Уфу?

– Все было непонятно. Интересующихся клубов много было. Кого-то что-то не устраивало, кто-то не мог договориться. И Уфа вышла в фавориты.

Меня порадовало, что они смогли предложить долгосрочный по российским меркам контракт. К тому же, они показали свою заинтересованность тем, что за меня отдали своего воспитанника. По своим внутренним контрактным делам я не привередлив, поэтому сразу согласились, подписались. Особо без проблем.

– У вас были предложения только из ?

– и Европу пока не рассматриваю. Рановато. Хочется в России еще больше себя зарекомендовать, – сказал вратарь « » Самонов.