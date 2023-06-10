Александр Самонов: «НХЛ и Европу пока не рассматриваю. Рановато. Хочется в России еще больше себя зарекомендовать»

Теги Салават Юлаев НХЛ КХЛ Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов заявил, что пока не рассматривает продолжение карьеры в НХЛ и Европе.

18 мая вратарь перешел в «Салават» из «Северстали» в результате обмена.

Александр, вы ранее говорили, что «Салават» не был фаворитом в переговорах. Почему все же выбрали Уфу?

– Все было непонятно. Интересующихся клубов много было. Кого-то что-то не устраивало, кто-то не мог договориться. И Уфа вышла в фавориты.

Меня порадовало, что они смогли предложить долгосрочный по российским меркам контракт. К тому же, они показали свою заинтересованность тем, что за меня отдали своего воспитанника. По своим внутренним контрактным делам я не привередлив, поэтому сразу согласились, подписались. Особо без проблем.  

– У вас были предложения только из КХЛ

НХЛ и Европу пока не рассматриваю. Рановато. Хочется в России еще больше себя зарекомендовать, – сказал вратарь «Салавата» Самонов.

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7 комментариев

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dosatuy
В Европу обычно едут когда ни в КХЛ ни в НХЛ не тянут.
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Сергей Орлов
Кому ты там нужен?)
+1
0
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Vadoniy
Ответ Serge Vendino
В НХЛ соберётся в 30?
33 игры в кхл, судя по карточке, с чего ему в НХЛ ехать
+1
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gans.gans.73
Как бы потом не было поздно...хотя его и здесь неплохо кормят....
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Ачиваков Марат
Громко сказано. Будем на вас посмотреть, на что вы способны кипер Самонов.
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Serge Vendino
В НХЛ соберётся в 30?
0
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Vadoniy
Ответ Vadoniy
33 игры в кхл, судя по карточке, с чего ему в НХЛ ехать
На первый номер не потянул пока. Хотя, сейчас говорят, что вратарь весь сезон и не должен играть, да и Шестёркин уезжал, играя не весь сезон за ска...
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