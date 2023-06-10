Самонов о занятиях йогой: «Растяжка лучше становится, суставы укрепляются. Это то, что нужно для вратарей»
Александр Самонов рассказал, что занимается йогой в межсезонье.
– За сколько времени до начала сборов начинаете готовиться?
– Я сильно и не перестаю готовиться. Просто немного сбавляю активность. А так у меня было немного работы с мячами на реакцию и постановку рук.
Сейчас немного льда я включаю. Будет еще немного йоги и зала, а в июне уже вратарские сборы. И плюс-минус в команде уже будет нормальное состояние.
– Как к йоге пришли?
– Раньше этому внимание особо не уделяли. А так, если вдуматься, это работа со всем телом. Плюс развиваешь проблемные зоны, укрепляешь их, работаешь со своим весом. Растяжка лучше становится, суставы укрепляются. Это то, что нужно для вратарей.
– Вы простые асаны делаете или сложные тоже?
– Нет, куда мне? Понятно, что хочется быть крутым. Но понимаю, что стандартных достаточно. Сильно вперед не рвусь в этом плане, – сказал вратарь «Салавата» Самонов.
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