Самонов о занятиях йогой: «Растяжка лучше становится, суставы укрепляются. Это то, что нужно для вратарей»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов рассказал, что занимается йогой в межсезонье.

– За сколько времени до начала сборов начинаете готовиться?

– Я сильно и не перестаю готовиться. Просто немного сбавляю активность. А так у меня было немного работы с мячами на реакцию и постановку рук.

Сейчас немного льда я включаю. Будет еще немного йоги и зала, а в июне уже вратарские сборы. И плюс-минус в команде уже будет нормальное состояние.  

– Как к йоге пришли?

– Раньше этому внимание особо не уделяли. А так, если вдуматься, это работа со всем телом. Плюс развиваешь проблемные зоны, укрепляешь их, работаешь со своим весом. Растяжка лучше становится, суставы укрепляются. Это то, что нужно для вратарей.  

– Вы простые асаны делаете или сложные тоже?

– Нет, куда мне? Понятно, что хочется быть крутым. Но понимаю, что стандартных достаточно. Сильно вперед не рвусь в этом плане, – сказал вратарь «Салавата» Самонов.

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