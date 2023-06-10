Самонов о Василевском: «Перед отъездом в «Тампу» он был уже готовым вратарем, тащил Уфу в плей-офф. Это природный талант плюс правильное развитие»

Теги Салават Юлаев Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Андрей Василевский Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов поделился мнением об Андрее Василевском.

– Можете объяснить, в чем его уникум?

– Физически он сильный вратарь. Три финала за пять лет, две победы – это же не просто так. Но он еще и техничный.  

– Вы же с ним почти ровесники. Вы, как профессионал, в чем эти мелкие отличия видите?

– Он перед отъездом в «Тампу», еще совсем молодым, был уже готовым вратарем, тащил Уфу в плей-офф. Мало вратарей оказываются готовы в таком возрасте.  

– Это именно природный талант?

– Природный плюс правильное развитие. Можно быть суперодаренным вратарем, но все загубить, – сказал вратарь «Салавата».

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