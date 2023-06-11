Ягер о собеседовании с «Детройтом»: «Поговорить с Айзерманом – это суперкруто. Он один из величайших игроков в истории»
Брэйден Ягер рассказал о собеседовании с «Детройтом» во время тестов перед драфтом НХЛ.
Считается, что 18-летний канадский нападающий будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.
«Собеседования начались в понедельник. Всего у меня было 22, и они были как бы разбиты на пять дней.
Среда была важным днем. У меня было девять собеседований, включая «Ред Уингс». Это был значимый момент, потому что там был Стив Айзерман.
Также присутствовали Крис Дрэйпер и Шон Хоркофф. Но Айзерман, он один из величайших игроков в истории. Я смог задать несколько вопросов в конце собеседования, постарался узнать как можно больше от такого парня, как он. Он один из самых выдающихся игроков НХЛ. Поговорить с ним – это суперкруто», – написал форвард «Мус-Джо Уорриорс».
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