Генменеджер «Аризоны»: «На драфте есть то, что нам нужно. Просто расслабьтесь и ожидайте неожиданного. Это отличная возможность для нас»

Генеральный менеджер «Аризоны» высказался касательно предстоящего драфта НХЛ.

«Койотис» получили 6-й и 12-й (от «Оттавы») выборы на драфте НХЛ-2023.

Билл Армстронг сообщил, что на данный момент клуб планирует использовать оба выбора в первом раунде.

«Это отличная возможность для нас. Это захватывающее время для нас. На этом драфте есть то, что нам нужно. Просто расслабьтесь, будьте готовы и ожидайте неожиданного. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя впереди.

Возможный обмен драфт-пиков? В большинстве случаев, когда вы находитесь в этом диапазоне, вы обычно остаетесь в этом диапазоне. Но мы не против того, чтобы рассмотреть некоторые варианты. Это волнующее время для нас», – сказал генменеджер «Аризоны».

В дополнение к двум выборам в первом раунде драфта-2023 у «Койотис» есть один выбор во втором раунде, четыре драфт-пика в третьем раунде, а также восемь выборов в трех первых раундах драфта НХЛ 2024 года.