Генменеджер «Аризоны»: «На драфте есть то, что нам нужно. Просто расслабьтесь и ожидайте неожиданного. Это отличная возможность для нас»

Теги Аризона НХЛ драфт НХЛ Билл Армстронг Хоккей

Генеральный менеджер «Аризоны» высказался касательно предстоящего драфта НХЛ.

«Койотис» получили 6-й и 12-й (от «Оттавы») выборы на драфте НХЛ-2023.

Билл Армстронг сообщил, что на данный момент клуб планирует использовать оба выбора в первом раунде. 

«Это отличная возможность для нас. Это захватывающее время для нас. На этом драфте есть то, что нам нужно. Просто расслабьтесь, будьте готовы и ожидайте неожиданного. Ты никогда не знаешь, что ждет тебя впереди.

Возможный обмен драфт-пиков? В большинстве случаев, когда вы находитесь в этом диапазоне, вы обычно остаетесь в этом диапазоне. Но мы не против того, чтобы рассмотреть некоторые варианты. Это волнующее время для нас», – сказал генменеджер «Аризоны».

В дополнение к двум выборам в первом раунде драфта-2023 у «Койотис» есть один выбор во втором раунде, четыре драфт-пика в третьем раунде, а также восемь выборов в трех первых раундах драфта НХЛ 2024 года.

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12 комментариев

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Strannix
От вас уже давно никто ничего не ожидает.
+5
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Rogash 17
Выбор Леонарда под 6 пиком
+1
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srdn
Мичков?
0
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Canadiens
Возьмет центра и защитника скриньте
0
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Павел павел
Мичков??
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Дмитрий Кутузов
Ожидайте неожиданного...
неплохо сказано))
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хОКкейный батя
Ответ Rogash 17
Выбор Леонарда под 6 пиком
А он долежит?
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Сергей Косомов
Ответ Latenight Radio
хороший набор пиков для Солт-Лейк-Сити Койотис
Скорее Мармонс
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