Кекяляйнен о собеседованиях перед драфтом: «Помню Данкана Кита. Он задавал вопросы, пытался узнать, как может стать лучше. Это привлекает внимание»

Теги Коламбус Данкан Кит НХЛ драфт НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Ярмо Кекяляйнен поделился воспоминаниями о собеседовании с Данканом Китом перед драфтом.

Генменеджер «Коламбуса» сообщил, что ему нравится, когда игроки задают вопросы на собеседовании. 

«Я помню Данкана Кита. Он только и делал, что задавал вопросы и пытался узнать, как он может стать лучше.

Я помню это, как будто это было вчера. Это привлекает внимание», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Напомним, Кит был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2002 под 54-м общим номером. Он выиграл три Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В 2022 году двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении игровой карьеры.

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