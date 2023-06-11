Кекяляйнен о собеседованиях перед драфтом: «Помню Данкана Кита. Он задавал вопросы, пытался узнать, как может стать лучше. Это привлекает внимание»

Ярмо Кекяляйнен поделился воспоминаниями о собеседовании с Данканом Китом перед драфтом.

Генменеджер « » сообщил, что ему нравится, когда игроки задают вопросы на собеседовании.

«Я помню . Он только и делал, что задавал вопросы и пытался узнать, как он может стать лучше.

Я помню это, как будто это было вчера. Это привлекает внимание», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Напомним, Кит был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2002 под 54-м общим номером. Он выиграл три Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В 2022 году двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении игровой карьеры.