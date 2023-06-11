Бедард стал 2-м по подтягиваниям на преддрафтовых тестах (14). Он вошел в топ-25 проспектов, принявших участие в тестировании в 4 категориях

В Баффало завершились преддрафтовые тесты.

Клубы НХЛ проводили собеседования с приглашенными игроками, которые участвовали в различных испытаниях.

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард вошел в топ-25 списка из 100 проспектов, принявших участие в тестировании в четырех категориях.

Его лучшим результатом стало второе место по подтягиваниям (14 подтягиваний подряд). Он разделил второе место с защитником Кэмероном Алленом, нападающим Дэнни Нельсоном и форвардом Брэдли Надо. Нападающий Ник Лэндис стал первым с 15 подтягиваниями подряд.

В тесте на выносливость Vo2 Max (велотренажер с кислородной маской) Бедард продержался 12:00.