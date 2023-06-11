Бедард стал 2-м по подтягиваниям на преддрафтовых тестах (14). Он вошел в топ-25 проспектов, принявших участие в тестировании в 4 категориях

Теги НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Кэмерон Аллен Хоккей

В Баффало завершились преддрафтовые тесты.

Клубы НХЛ проводили собеседования с приглашенными игроками, которые участвовали в различных испытаниях.

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард вошел в топ-25 списка из 100 проспектов, принявших участие в тестировании в четырех категориях.

Его лучшим результатом стало второе место по подтягиваниям (14 подтягиваний подряд). Он разделил второе место с защитником Кэмероном Алленом, нападающим Дэнни Нельсоном и форвардом Брэдли Надо. Нападающий Ник Лэндис стал первым с 15 подтягиваниями подряд.

В тесте на выносливость Vo2 Max (велотренажер с кислородной маской) Бедард продержался 12:00.

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7 комментариев

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Андрей Шарафутдинов
Ответ DMBS
Может там какие-то другие подтягивания? :) 14-15 раз далеко не выдающийся результат же
Хоккеистам очень тяжело подтягиваться, так как основная масса идет на нижнюю часть тела. Тот же МакДи подтянулся всего 9 раз, были первые номера драфта, кто вообще ни разу не смог подтянутся.
+10
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Artur Pligovka
Ответ DMBS
Может там какие-то другие подтягивания? :) 14-15 раз далеко не выдающийся результат же
Если с правильной техникой, то вполне себе.
+5
0
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DMBS
Может там какие-то другие подтягивания? :) 14-15 раз далеко не выдающийся результат же
+3
-1
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Дмитрий Кутузов
Сотку на количество как в НФЛ не жмут?
+1
0
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kl03
Ответ DMBS
Может там какие-то другие подтягивания? :) 14-15 раз далеко не выдающийся результат же
Здесь нет культа подтягивания - ни в школах - ни во дворах. Обыкновенное упражнение - можеш подтянуться - ОК, не можеш - тоже неплохо. На этих тестах полно хоккеистов - кто вообще не умеет подтягивться - писали об этом не раз
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ABarca777
жесть. даже я 12 подтягиваюсь, хотя в зал мало хожу
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Александр Василич
Ответ DMBS
Может там какие-то другие подтягивания? :) 14-15 раз далеко не выдающийся результат же
Там за определенное время.1 или 2 минуты вроде.
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