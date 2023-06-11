Ткачак после 2:3 от «Вегаса»: «В конце попытался сотворить какое-нибудь чудо. Мне не хватило всего секунды»

Мэттью Ткачак высказался после поражения от «Вегаса» (2:3) в игре финала Кубка Стэнли.

«Флорида» уступает «Голден Найтс» со счетом 1-3 в серии.

Ткачак пропустил 10:41 в 3-м периоде из-за травмы. Он покинул лед на отметке 4:18, а вернулся только на 14:59. При этом нападающий провел на площадке последние 2 минуты 26 секунд матча, включая финальные 17,4 секунды в большинстве.

«Да, конечно, хочется быть на льду и играть. Я смог выйти в конце и попытался сотворить какое-нибудь чудо, но у меня не хватило времени.

Я был перед воротами на последних секундах периода? Я просто пытался найти способ попасть туда и сделать так, чтобы это сработало. Вероятно, мне не хватило всего секунды», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

Ткачак пропустил 10:41 в 3-м периоде 4-го матча из-за травмы. Форвард отказался обсуждать характер повреждения