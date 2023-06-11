Ткачак пропустил 10:41 в 3-м периоде 4-го матча из-за травмы. Форвард отказался обсуждать травму

Мэттью Ткачак пропустил часть 4-го матча финала Кубка Стэнли из-за травмы.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в 4-м матче финальной серии плей-офф (3-1).

не набрал очков за 16:40 на льду. Большую часть 3-го периода он провел на скамейке запасных из-за травмы.

Нападающий «Флориды» провел всего 4 смены в 3-м периоде. Он покинул лед на отметке 4:18, а вернулся только на 14:59. При этом нападающий провел на площадке последние 2 минуты 26 секунд матча.

Ткачак отказался обсуждать характер своей травмы.

Главный тренер «Флориды» сказал, что статус Ткачака на 5-ю игру будет оценен после того, как команда проведет 2 выходных дня.