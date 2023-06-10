Дэйл Хантер: «Кит Ткачак был намного лучше меня, прямо как Мэттью. Ты должен был быть на высоте, когда играл против него»

Дэйл Хантер оценил игру Мэттью Ткачака в плей-офф.

«Он выводит игру на другой уровень, когда это действительно важно в плей-офф. Он сделал это для нас на Мемориальном кубке. Вывел игру на другой уровень. И он делает это прямо сейчас.

Он играет очень важную роль для них. Он стремится к тому, чтобы быть лучшим, и именно поэтому он сейчас так хорошо выступает.

Его отец? Я играл против Кита, и он был намного лучше меня, прямо как Мэттью. Ты должен был показывать свой лучший хоккей, когда играл против Кита. Он делал тебя лучше, потому что ты должен был быть на высоте, чтобы противостоять тому, что он делал», – сказал тренер «Лондон Найтс».

Ткачак набрал 24 очка в этом плей-офф и догнал Хинтца в гонке бомбардиров. У Айкела и Маршессо по 23