Ткачак – 2-й игрок в истории НХЛ с 50+ минутами штрафа в одном финале Кубка Стэнли. Рекорд у Бриджмана – 53

Мэттью Ткачак – 2-й игрок в истории НХЛ с 50 минутами штрафа в одном финале Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» получил 14 минут штрафа за участие в стычке после завершения 4-го матча финальной серии с « » (2:3, 1-3).

В первом матче финала 25-летний игрок также получил 14 минут штрафа, во втором – 22.

Таким образом, всего в серии у него стало 50 минут штрафа. Это 2-й результат в истории .

Рекорд по числу штрафных минут в одном финале Кубка Стэнли принадлежит Мелу Бриджману (« ») – 53 минуты в 6 играх против «Айлендерс» (2-4) в 1980 году.