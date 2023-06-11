Ткачак – 2-й игрок в истории НХЛ с 50+ минутами штрафа в одном финале Кубка Стэнли. Рекорд у Бриджмана – 53

Теги рейтинги Филадельфия Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мел Бриджман Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак – 2-й игрок в истории НХЛ с 50 минутами штрафа в одном финале Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» получил 14 минут штрафа за участие в стычке после завершения 4-го матча финальной серии с «Вегасом» (2:3, 1-3). 

В первом матче финала 25-летний игрок также получил 14 минут штрафа, во втором – 22. 

Таким образом, всего в серии у него стало 50 минут штрафа. Это 2-й результат в истории НХЛ

Рекорд по числу штрафных минут в одном финале Кубка Стэнли принадлежит Мелу Бриджману («Филадельфия») – 53 минуты в 6 играх против «Айлендерс» (2-4) в 1980 году.

4 комментария

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Иван Павлов
Вернулся к своему привычному состоянию товарищ.
+8
0
+8
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FokusNik
а вот для чего он это делает )))
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0
+1
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Антон
Побьёт рекорд, 100%
0
0
0
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LeicesterCity
Ответ Иван Павлов
Вернулся к своему привычному состоянию товарищ.
А еще Конн смайт отдавали ему))
0
0
0
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