Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала. Судьи наказали Ткачака, Монтура и Хилла

Теги драки Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Брэндон Монтур Эдин Хилл Хоккей

Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). 

За 18 секунд до конца 3-го периода «Флорида» получила большинство после удаления Алекса Пьетранжело за выброс шайбы.

Сняв вратаря Сергея Бобровского, команда атаковала в формате 6 на 4, но успеха не добилась. 

Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. По ее итогам судьи наказали игроков «Пантерс» Мэттью Ткачака (14 минут штрафа) и Брэндона Монтура (12 минут), а также вратаря «Вегаса» Эдина Хилла (2 минуты). 

2 комментария

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LeicesterCity
Ну что , Конн Смайт Ткачуку , да?)))
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ИваN
В следующем матче Ткачука с первых минут будут провоцировать на удаление. Вегас шампиньон!
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