Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала. Судьи наказали Ткачака, Монтура и Хилла

Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1).

За 18 секунд до конца 3-го периода « » получила большинство после удаления Алекса Пьетранжело за выброс шайбы.

Сняв вратаря Сергея Бобровского, команда атаковала в формате 6 на 4, но успеха не добилась.

Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. По ее итогам судьи наказали игроков «Пантерс» (14 минут штрафа) и (12 минут), а также вратаря « » (2 минуты).