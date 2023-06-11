Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала. Судьи наказали Ткачака, Монтура и Хилла
Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала.
«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1).
За 18 секунд до конца 3-го периода «Флорида» получила большинство после удаления Алекса Пьетранжело за выброс шайбы.
Сняв вратаря Сергея Бобровского, команда атаковала в формате 6 на 4, но успеха не добилась.
Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. По ее итогам судьи наказали игроков «Пантерс» Мэттью Ткачака (14 минут штрафа) и Брэндона Монтура (12 минут), а также вратаря «Вегаса» Эдина Хилла (2 минуты).
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