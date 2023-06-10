Самонов о возвращении России на турниры ИИХФ: «Читаешь, что Тардиф говорит, и немного страшновато за его логику»
Александр Самонов высказался о возможном возвращении России на международные турниры.
– Какой самый памятный момент в сборной выделите для себя?
– Первые вызовы, наверное. Плюс чемпионат мира в Риге, ну и Олимпиада тоже. Была ли НХЛ или нет, это все равно Олимпиада.
– Чем запомнился Пекин? Суровыми антиковидными условиями?
– У нас и в Риге плюс-минус то же самое было. Только в Пекине еще и можно было погулять где-то, на шаттлах доехать. Я там хоть посмотрел некоторые объекты. В Китае в плане перемещения было даже проще. Да, еда специфичная. Но потом мы находили что-то свое.
– Есть надежда еще сыграть на международном уровне?
– Мельком читаешь, что там президент Тардиф говорит, и немного страшновато за его логику.
А так, конечно, хочется и ждем. Как только так сразу. Нынешние игры сборной – это лучше, чем простой, – сказал вратарь «Салавата» Самонов.
Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
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