Самонов о возвращении России на турниры ИИХФ: «Читаешь, что Тардиф говорит, и немного страшновато за его логику»

Александр Самонов высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

– Какой самый памятный момент в сборной выделите для себя?

– Первые вызовы, наверное. Плюс чемпионат мира в Риге, ну и Олимпиада тоже. Была ли НХЛ или нет, это все равно Олимпиада.

– Чем запомнился Пекин? Суровыми антиковидными условиями?

– У нас и в Риге плюс-минус то же самое было. Только в Пекине еще и можно было погулять где-то, на шаттлах доехать. Я там хоть посмотрел некоторые объекты. В Китае в плане перемещения было даже проще. Да, еда специфичная. Но потом мы находили что-то свое.

– Есть надежда еще сыграть на международном уровне?

– Мельком читаешь, что там президент говорит, и немного страшновато за его логику.

А так, конечно, хочется и ждем. Как только так сразу. Нынешние игры сборной – это лучше, чем простой, – сказал вратарь « » Самонов.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Эти решения не являются политическими. Мы не принимаем никакого давления»