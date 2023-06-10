Самонов о Ротенберге как тренере: «Он максималист. Где-то по-своему видит игру, может. Но хочет побеждать, как и все»

Александр Самонов дал характеристику Роману Ротенбергу как тренеру.

Вратарь выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 по 2022 годы.

– Период в СКА, вероятно, самый важный в вашей карьере. Какими вы эти годы запомнили?

– Были ответственность и понимание, что это за клуб. Там я рос в разных планах – и физически, и технически, и морально. В СКА нужно выигрывать каждую игру. Понятно, что это давление, но нужно учиться справляться с ним и в свою пользу переворачивать. Плюс дало, что международный уровень хорошо так попробовал.

– Как бы вы охарактеризовали как тренера?

– Он максималист, задачи максимальные всегда. Да, он, может, где-то по-своему видит игру. Но, как и все, хочет побеждать. Может тоже спокойно подойти подсказать.

– Каким вы запомнили свой обмен в СКА в 2019 году и совпал ли последующий период в Петербурге с изначальными ожиданиями?

– Особых ожиданий не было. Но тогда я пришел в раздевалку, а там такие имена... Первое время, понятно, немного в шоке был, а потом привык. Адекватные все, классный коллектив всегда в Питере. Перестал чураться и стал кайфовать от этого времени. С такими людьми работать и играть – удовольствие, – сказал вратарь « ».