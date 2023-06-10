Самонов о Ротенберге как тренере: «Он максималист. Где-то по-своему видит игру, может. Но хочет побеждать, как и все»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов дал характеристику Роману Ротенбергу как тренеру.

Вратарь выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 по 2022 годы. 

– Период в СКА, вероятно, самый важный в вашей карьере. Какими вы эти годы запомнили?

– Были ответственность и понимание, что это за клуб. Там я рос в разных планах – и физически, и технически, и морально. В СКА нужно выигрывать каждую игру. Понятно, что это давление, но нужно учиться справляться с ним и в свою пользу переворачивать. Плюс дало, что международный уровень хорошо так попробовал. 

– Как бы вы охарактеризовали Ротенберга как тренера?

– Он максималист, задачи максимальные всегда. Да, он, может, где-то по-своему видит игру. Но, как и все, хочет побеждать. Может тоже спокойно подойти подсказать.

– Каким вы запомнили свой обмен в СКА в 2019 году и совпал ли последующий период в Петербурге с изначальными ожиданиями?

– Особых ожиданий не было. Но тогда я пришел в раздевалку, а там такие имена... Первое время, понятно, немного в шоке был, а потом привык. Адекватные все, классный коллектив всегда в Питере. Перестал чураться и стал кайфовать от этого времени. С такими людьми работать и играть – удовольствие, – сказал вратарь «Салавата Юлаева».   

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6 комментариев

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Savardus
Максималист, который называет серию с белорусами - новой суперсерией, ага.
+7
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dmitry.tchidakin
Он слетевший с катушек мажор
+7
0
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Bartez1986
Ответ Александр Рыбаков
где он кстати? без его пустозвонства весь хоккей замер.
консультирует Вегас и Флориду одновременно.
+2
0
+2
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Александр Рыбаков
где он кстати? без его пустозвонства весь хоккей замер.
0
0
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Алексей Виноградов
Он максималист - видит, где можно миллион украсть - украдёт миллион. А если где миллиард замаячит - приложит двойные, даже тройные усилия на пути к победе!
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Olga.t
Ответ Александр Рыбаков
где он кстати? без его пустозвонства весь хоккей замер.
Не будите лихо, пока оно тихо))
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