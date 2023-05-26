Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Эти решения не являются политическими. Мы не принимаем никакого давления»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Политика ЧМ по хоккею юниорский ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ сказал, что отстранение России и Беларуси от турниров не связано с политикой.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года.

Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24. 

ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров. 

«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Беларуси. Эти решения не являются политическими.

Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», – сказал Люк Тардиф на заседании конгресса ИИХФ в Тампере. 

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25 комментариев

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Александр
шо ты мелешь дура.
+23
-3
+20
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Евгений Мешков
но тут тогда надо американцев отстранять, к ним у половины мира куча вопросов. самолет прилетит прямо на арену, как было с башнями ТЦ 20 лет назад, увидите, как политика не влияет
+12
-2
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Эдуард Шмидт
Ответ Евгений Мешков
но тут тогда надо американцев отстранять, к ним у половины мира куча вопросов. самолет прилетит прямо на арену, как было с башнями ТЦ 20 лет назад, увидите, как политика не влияет
Вот именно. Но про них этот глава ИИХФ молчит в тряпку. Оно и понятно. Хозяева не разрешают
+7
-1
+6
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Вадим flanec
Тардиф бы не смешил мою задницу, насчёт того что решения ИИХФ не политические.
+6
0
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цэсемьэр
интересно, если это действительно так, то что мешает выставить России с Беларусью счёт на обеспечение подобающей безопасности? ковид же как-то пережили в пузырях, да и главы государств встречаются на международных форумах, где риски терактов и массовых беспорядков кратно выше.
+4
0
+4
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Genriwhite
Ахахах он до последнего будет эту чушь нести? Уже все и так ясно какое это решения. И уже это даже Бах подтверждал. Зачем нести этот бред.
+3
0
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fil_spb
Ответ цэсемьэр
интересно, если это действительно так, то что мешает выставить России с Беларусью счёт на обеспечение подобающей безопасности? ковид же как-то пережили в пузырях, да и главы государств встречаются на международных форумах, где риски терактов и массовых беспорядков кратно выше.
Начнём с того, что делегации России и Белоруссии не просили никаких дополнительных мер безопасности. Во-вторых, он на что намекает? А то там один евродеятель рассказывал, что Европа это прекрасный сад. А Тардифф кажется уверен, что Европа это ксенофобское пространство где опасность может грозить людям чисто по этническому и национальному признаку.
+3
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мутятя
Маразм крепчает. Такую пургу пронес.
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Серый
лучше бы молчал
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Эдуард Шмидт
Над Фазелем смеялись. А этот клоун вообще из чемпионатов мира превратил в двортурнир. Скоро даже из АХЛ не будут ездить туда
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viktorpavlov70
Конечно не политическим. Их же чисто по спортивному принципу отстранили, что уж там.(с)
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Vhlam
Кафкианство какое-то. В натуре. Без базара. (с)
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Валерий Шаламеев
Нужно в кхл добавить матчей. А этот тухлый ЧМ лично мне неинтересен
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Эдуард Шмидт
Он пусть об этом какому -нибудь Байдену говорит. Может тот ему поверит
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Фёдор Кузнецов
Чисто спортивное решение отстранить сборные? Можно тогда мотив
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Евгений Мешков
о как , оказывается
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Эдуард Шмидт
Господи, заткнулся бы уже этот глава ИИХФ. Позорник . Подкаблучник прозападный. Еще рот тут раскрывает
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ДнепрЧемпион1983
лицемер. как весь запад
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Yony
Ну какой-то совсем зашквар. Может, он специально? Типа пацаны, я понимаю, что вы понимаете, что я понимаю. Но сделать ничего не могу, несмотря на Овечкина, Бобровского и Василевского (и Иже с ними)
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Амфитрион
Как мило
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