Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Эти решения не являются политическими. Мы не принимаем никакого давления»
Президент ИИХФ сказал, что отстранение России и Беларуси от турниров не связано с политикой.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года.
Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.
«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Беларуси. Эти решения не являются политическими.
Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», – сказал Люк Тардиф на заседании конгресса ИИХФ в Тампере.
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