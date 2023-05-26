Глава ИИХФ об отстранении России и Беларуси: «Эти решения не являются политическими. Мы не принимаем никакого давления»

Президент ИИХФ сказал, что отстранение России и Беларуси от турниров не связано с политикой.

Сборные России и были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года.

Уже известно, что команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.

«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Беларуси. Эти решения не являются политическими.

Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», – сказал Люк Тардиф на заседании конгресса в Тампере.