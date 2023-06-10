Самонов о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «По стабильности, психологии они чуть с запасом выиграли»

Александр Самонов высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина.

« » с вратарем в составе довела серию с армейцами (3-4) в первом раунде до 7-го матча.

– Ожидали, что получится затащить в седьмой матч плей-офф?

– Ожиданий, в принципе, не было никаких. Старались усложнить жизнь ЦСКА максимально. Но ты же в плей-офф не выходишь проигрывать. Все хотели выиграть.

– Не было ощущения, что выше головы прыгнули?

– Серии разные бывают. Мы понимали, что все реально.

– Пресса называла вас главным героем «Северстали» в серии с ЦСКА. Сами как к этому относитесь?

– Обычно. Ребят тоже можно отметить. Они играли со сломанными руками, выходили и блокировали. Это заслуга всех ребят и тренерского штаба, что мы так поменяли свою психологию и могли вообще спокойно все выиграть.

– Для вас логично, что ЦСКА и стал чемпионом? Или другого ожидали?

– Наверное, по стабильности игры, психологии ЦСКА будто чуть с запасом выиграл. Даже если нашу серию взять, после наших побед они знали, что исправить, и потом делали это. Этим они и сильны, – сказал вратарь « ».