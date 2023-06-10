Самонов о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «По стабильности, психологии они чуть с запасом выиграли»
Александр Самонов высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина.
«Северсталь» с вратарем в составе довела серию с армейцами (3-4) в первом раунде до 7-го матча.
– Ожидали, что получится затащить ЦСКА в седьмой матч плей-офф?
– Ожиданий, в принципе, не было никаких. Старались усложнить жизнь ЦСКА максимально. Но ты же в плей-офф не выходишь проигрывать. Все хотели выиграть.
– Не было ощущения, что выше головы прыгнули?
– Серии разные бывают. Мы понимали, что все реально.
– Пресса называла вас главным героем «Северстали» в серии с ЦСКА. Сами как к этому относитесь?
– Обычно. Ребят тоже можно отметить. Они играли со сломанными руками, выходили и блокировали. Это заслуга всех ребят и тренерского штаба, что мы так поменяли свою психологию и могли вообще спокойно все выиграть.
– Для вас логично, что ЦСКА и стал чемпионом? Или другого ожидали?
– Наверное, по стабильности игры, психологии ЦСКА будто чуть с запасом выиграл. Даже если нашу серию взять, после наших побед они знали, что исправить, и потом делали это. Этим они и сильны, – сказал вратарь «Салавата».
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