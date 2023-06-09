Кекяляйнен об отказе Проворова от радужного джерси: «Самое замечательное в Америке то, что у вас есть свобода выбора, мнений и слова»

Теги Коламбус НХЛ Ярмо Кекяляйнен игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Ярмо Кекяляйнен высказался об отказе Ивана Проворова от радужного джерси.

Российский защитник не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

6 июня «Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус».

Кекяляйнен ответил на вопрос о том, не стал ли отказ Проворова от радужного джерси причиной для сомнений в совершении этой сделки.

«На мой взгляд, самое замечательное в Америке то, что у вас всегда есть свобода выбора, свобода мнений и свобода слова.

Мы всегда были организацией, которая поощряет разнообразие и инклюзивность, и мы собираемся продолжать это делать», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

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4 комментария

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dosatuy
А у нас в стране вообще такого вопроса нет о подобных джерси. Теперь они запели о свободе а как было поначалу когда Ваня их ошарашил.
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Siriusblack
Поэтому мы обменяли его в Коламбус . Огайо традиционно поддерживают республиканцев , те в свою очередь не шибко любят всех этих радужных .
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