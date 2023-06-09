Кекяляйнен об отказе Проворова от радужного джерси: «Самое замечательное в Америке то, что у вас есть свобода выбора, мнений и слова»
Ярмо Кекяляйнен высказался об отказе Ивана Проворова от радужного джерси.
Российский защитник не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
6 июня «Филадельфия» обменяла Проворова в «Коламбус».
Кекяляйнен ответил на вопрос о том, не стал ли отказ Проворова от радужного джерси причиной для сомнений в совершении этой сделки.
«На мой взгляд, самое замечательное в Америке то, что у вас всегда есть свобода выбора, свобода мнений и свобода слова.
Мы всегда были организацией, которая поощряет разнообразие и инклюзивность, и мы собираемся продолжать это делать», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
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