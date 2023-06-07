Сергей Федотов о Проворове в «Коламбусе»: «Иван несколько заржавел в «Филадельфии», для него это очень неплохой обмен»

Теги Филадельфия Коламбус Лос-Анджелес Майк Бэбкок НХЛ Кевин Хэйс Сергей Федотов Иван Проворов Энтони Деанджело Картер Харт Кэл Петерсен Хоккей

Сергей Федотов высказался об обмене Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус».

«Мне кажется, эта большая сделка устраивает, в принципе, все три стороны, которые участвовали в этом обмене. «Филадельфия» явно пошла на глобальнейшую перестройку: переход Проворова уже состоялся, очень серьезные разговоры идут по вероятному обмену вратаря Картера Харта, центрфорварда Кевина Хэйса и защитника Тони Деанджело.

Думаю, что всех все устраивает, «Филадельфия» получает вратаря Кэла Петерсена, у «Лос-Анджелеса» есть возможность подписать новые контакты с Владиславом Гавриковым и вратарем Йоонасом Корписало.

Для самого Ивана Проворова, на мой взгляд, это положительный момент, потому что не очень получалось и у него самого, и у «Филадельфии» в последние пару сезонов. Несмотря на это в позапрошлом сезоне в «Филадельфии» он все равно был самым результативным защитником. В этом сезоне он второй после Деанджело.

В «Коламбусе» складывается такая российская компания: Чинахов, Марченко, вратарь Тарасов. Теперь пришел Проворов, плюс Воронков. Я абсолютно уверен, что «Коламбус» серьезно рассматривал кандидатуру Проворова, как человека, который будет помогать команде преображаться и подниматься со дна, на которое они опустились в последнем сезоне.

Также абсолютно уверен, что все сильные качества Проворова будут использованы, его участие в большинстве я не подвергаю никакому сомнению.

Мне кажется, что для Проворова, который, наверное, несколько заржавел в «Филадельфии», это тоже очень неплохой обмен. Ставка на него явно будет делаться, и Иван, я думаю, не подведет.

Как он сработается с Майком Бэбкоком, я не знаю. Для меня это несколько спорная кандидатура. Мы увидим только по ходу сезона, насколько получится у нового главного тренера и насколько он будет рассчитывать на Ивана. Мне кажется, «Коламбусу» особо терять нечего, поэтому вот эти явные шаги говорят о том, что руководство клуба собирается как-то изменить ситуацию», – сказал экс-скаут сборной России Федотов.

Проворов теперь в «Коламбусе»: попробует перезагрузить карьеру и станет новым батей для молодых русских

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1 комментарий

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j_jms
Ржавые заржавели. Пусть будет как у Жиру,- рекорд карьеры на новом месте , 35 шайб а 35 лет.
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