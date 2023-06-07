Дементьев о Проворове в «Коламбусе»: «Если команду возглавит Бэбкок, будет просто шикарно. Шансы попасть в плей-офф с этим тренером повышаются»

Алексей Дементьев высказался об обмене Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус».

«Для меня «Коламбус Блю Джекетс» каждый год на бумаге выглядят перспективной командой. Но в последние сезоны что-то не получается в игре.

С приходом Ивана Проворова они получают не только классного защитника, но и в атаке у них станет острее. Они получили мастера во всех линиях. В последние годы у Ивана в карьере наблюдается какое-то спокойствие. Мы все знаем его потенциал, и что он еще не все сказал в хоккее. Все еще впереди.

Этот переезд в «Коламбус» из «Филадельфии» очень кстати. Если команду возглавит еще и Майк Бэбкок, будет просто шикарно. Шансы попасть в плей-офф с этим тренером повышаются», – сказал агент Алексей Дементьев.