Дементьев о Проворове в «Коламбусе»: «Иван получит встряску, которая поможет ему перезагрузить карьеру»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Алексей Дементьев Иван Проворов Хоккей

Алексей Дементьев высказался о переходе защитника Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус».

«Я думаю, что в связи с этим переходом Проворов получит небольшой стресс или встряску, которая поможет ему перезагрузить карьеру.

Плюс команду возглавил Бэбкок, который великолепно может находить правильные слова для стимулирования игроков выполнять его задания и показывать максимальный уровень игры. Было много факторов в пользу того, чтобы сменить команду, и такой момент для Ивана настал.

Дадут ли ему играть в большинстве? Думаю, должно пройти время для того, чтобы понимать, какой именно рисунок хочет видеть главный тренер и кто лучший исполнитель на той или иной роли. Поэтому здесь необходимо дождаться начала чемпионата или даже выставочных игр, и только после этого уже делать определенные выводы», – сказал хоккейный агент.

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