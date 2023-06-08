Дементьев о Проворове в «Коламбусе»: «Иван получит встряску, которая поможет ему перезагрузить карьеру»
Алексей Дементьев высказался о переходе защитника Ивана Проворова из «Филадельфии» в «Коламбус».
«Я думаю, что в связи с этим переходом Проворов получит небольшой стресс или встряску, которая поможет ему перезагрузить карьеру.
Плюс команду возглавил Бэбкок, который великолепно может находить правильные слова для стимулирования игроков выполнять его задания и показывать максимальный уровень игры. Было много факторов в пользу того, чтобы сменить команду, и такой момент для Ивана настал.
Дадут ли ему играть в большинстве? Думаю, должно пройти время для того, чтобы понимать, какой именно рисунок хочет видеть главный тренер и кто лучший исполнитель на той или иной роли. Поэтому здесь необходимо дождаться начала чемпионата или даже выставочных игр, и только после этого уже делать определенные выводы», – сказал хоккейный агент.
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