«Салават» о допинг-скандале в «Толпаре»: «Расследование близко к завершению. В ближайшее время все решится»

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар ТАСС Хоккей

«Салават Юлаев» сообщил, что расследование допинг-скандала в «Толпаре» близко к завершению.

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодежной команды уфимцев был найден мельдоний.

«Пока ведется внутреннее расследование, оно близко к завершению, мы работаем в плотном контакте с РУСАДА.

В ближайшее время все решится, будет собрана пресс-конференция по этому поводу», – рассказали в пресс-службе «Салавата». 

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