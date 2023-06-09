«Салават» о допинг-скандале в «Толпаре»: «Расследование близко к завершению. В ближайшее время все решится»

«Салават Юлаев» сообщил, что расследование допинг-скандала в «Толпаре» близко к завершению.

7 апреля пресс-служба сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодежной команды уфимцев был найден мельдоний.

«Пока ведется внутреннее расследование, оно близко к завершению, мы работаем в плотном контакте с .

В ближайшее время все решится, будет собрана пресс-конференция по этому поводу», – рассказали в пресс-службе « ».