«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»

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«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»

Уфимский клуб выступит с заявлением по поводу ситуации с допинг‑тестами в молодежной команде после завершения расследования.

В пятницу стало известно, что КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг‑тестами семи игроков «Толпара».

«Мы уже вторую неделю ведем внутреннее разбирательство. После этого будем готовы сделать заявление», – говорится в сообщении клуба. 

В нынешнем сезоне «Толпар» дошел до четвертьфинала Кубка Харламова, где уступил «Омским Ястребам».

1 комментарий

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мик джагер
Что то уже не первый год в Уфе с хоккеем тесно связаны криминальные новости... Неужели руководство республики не видит этого....Или не хотят видеть...
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