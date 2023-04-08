«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»
«Салават» вторую неделю ведет внутреннее разбирательство из-за допинга в «Толпаре»
Уфимский клуб выступит с заявлением по поводу ситуации с допинг‑тестами в молодежной команде после завершения расследования.
В пятницу стало известно, что КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг‑тестами семи игроков «Толпара».
«Мы уже вторую неделю ведем внутреннее разбирательство. После этого будем готовы сделать заявление», – говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне «Толпар» дошел до четвертьфинала Кубка Харламова, где уступил «Омским Ястребам».
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