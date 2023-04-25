Гендиректор «Салавата» о допинге в «Толпаре»: «Нет никаких оснований утверждать, что был преднамеренный прием препарата»

Гендиректор «Салавата» высказался о ситуации с положительными допинг-пробами в «Толпаре».

Ранее КХЛ подтвердила семь положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды уфимцев и объявила, что инициировала проверку.

Российское антидопинговое агентство ( ) ведет расследование.

«Пока по условиям расследования РУСАДА не можем раскрывать все детали. Для нас это огромная проблема. Как только узнали результаты допинг‑тестов, то провели внутреннее расследование. Оно еще продолжается.

Никаких оснований утверждать, что был преднамеренный прием препарата, нет. Как только завершится расследование, то отдельно расскажем обо всех выводах. Пока не можем говорить о преждевременных результатах.

Надеюсь, соберем достаточно доказательств, которые помогут решить вопрос», – сказал .