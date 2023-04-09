Персонал и тренеры из системы «Салавата» прошли проверку на полиграфе из-за допинга в «Толпаре» («Вброс по борту»)

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ Толпар Хоккей

Персонал и тренеры из системы «Салавата» прошли проверку на полиграфе из-за допинга

Ранее стало известно, что уфимский клуб проводит внутреннее разбирательство по поводу ситуации с допинг‑тестами в молодежной команде после завершения расследования.

В пятницу стало известно, что КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг‑тестами семи игроков «Толпара».

В нынешнем сезоне молодежная команда «Салавата» дошла до четвертьфинала Кубка Харламова, где уступил «Омским Ястребам».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Это, что, как это объяснить? Что затем ссылка, репрессий, лишение титулов? Куда мы катимся? Может я и утрирую, но, как то это все ненормально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий