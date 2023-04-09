Персонал и тренеры из системы «Салавата» прошли проверку на полиграфе из-за допинга в «Толпаре» («Вброс по борту»)
Персонал и тренеры из системы «Салавата» прошли проверку на полиграфе из-за допинга
Ранее стало известно, что уфимский клуб проводит внутреннее разбирательство по поводу ситуации с допинг‑тестами в молодежной команде после завершения расследования.
В пятницу стало известно, что КХЛ инициировала проверку в связи с положительными допинг‑тестами семи игроков «Толпара».
В нынешнем сезоне молодежная команда «Салавата» дошла до четвертьфинала Кубка Харламова, где уступил «Омским Ястребам».
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