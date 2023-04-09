Персонал и тренеры из системы «Салавата» прошли проверку на полиграфе из-за допинга в «Толпаре» («Вброс по борту»)

Персонал и тренеры из системы «Салавата» прошли проверку на полиграфе из-за допинга

Ранее стало известно, что уфимский клуб проводит внутреннее разбирательство по поводу ситуации с допинг‑тестами в молодежной команде после завершения расследования.

В пятницу стало известно, что инициировала проверку в связи с положительными допинг‑тестами семи игроков « ».

В нынешнем сезоне молодежная команда « » дошла до четвертьфинала Кубка Харламова, где уступил «Омским Ястребам».