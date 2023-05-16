РУСАДА с февраля по апрель проверило 17 игроков «Толпара». Клуб замешан в допинг-скандале с мельдонием

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар ТАСС Владлен Кибо Александр Комаров 2002 Ярослав Мозговой Хоккей

РУСАДА с февраля по апрель протестировало 17 игроков молодежной команды «Салавата».

«Толпар» оказался в центре допингового скандала. 

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов уфимского клуба был найден мельдоний.

По информации ТАСС, за последние три месяца были проверены на допинг вратари Владлен Кибо и Ярослав Мозговой, не сыгравший в минувшем сезоне за «Толпар» ни одного матча, защитники Александр Комаров, Василий Шумилов, Александр Устюжанин, Михаил Зятьков и Динис Кадыров, нападающие Михаил Переседов, Филипп Пермяков, Семен Рубцов, Марсель Шайхутдинов, Даниил Соколов, Булат Ахсянов, Марк Андреев, Матвей Бабенко (дважды), Эрик Галиев и Артем Горшков.

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ранее заявил, что употребление мельдония игроками не было преднамеренным.

 Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. 

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3 комментария

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Ачиваков Марат
Мельдоний по немногим клиническим исследованием признан неубедительным препаратом по эффективности. Вопрос: к чему - эта вся шумиха и кому - это на руку?
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мик джагер
Пипец,.. опять Башкирия...ну сколько можно, ..,Маня ????
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Огюст
Чего спортсмены так " влюблены в этот мельдоний - аналогов что ли нет других вместо него ?
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