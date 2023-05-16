РУСАДА с февраля по апрель проверило 17 игроков «Толпара». Клуб замешан в допинг-скандале с мельдонием

РУСАДА с февраля по апрель протестировало 17 игроков молодежной команды «Салавата».

«Толпар» оказался в центре допингового скандала.

7 апреля пресс-служба сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов уфимского клуба был найден мельдоний.

По информации ТАСС, за последние три месяца были проверены на допинг вратари Владлен Кибо и Ярослав Мозговой, не сыгравший в минувшем сезоне за « » ни одного матча, защитники , Василий Шумилов, Александр Устюжанин, Михаил Зятьков и Динис Кадыров, нападающие Михаил Переседов, Филипп Пермяков, Семен Рубцов, Марсель Шайхутдинов, Даниил Соколов, Булат Ахсянов, Марк Андреев, Матвей Бабенко (дважды), Эрик Галиев и Артем Горшков.

Гендиректор « » Ринат Баширов ранее заявил, что употребление мельдония игроками не было преднамеренным.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.