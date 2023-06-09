Фетисов встретился с членами волонтерского движения «Птички ДМД». Они сплели для военных 17 тысяч кв. метров маскировочных сетей

Теги светская хроника Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов встретился с членами волонтерского движения «Птички ДМД».

За 8 месяцев волонтеры сплели 17 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для военных.

«Сейчас в Домодедове работает пять штабов «Птичек ДМД». Администрация выделила муниципальные помещения. Кроме вязания маскировочных сетей, научились шить пятиточечники.

Отправили на передовую уже более 2,5 тысяч. Научились шить и термозащитные покрывала. Военнослужащие уже их протестировали. Практически 25 минут покрывало держит тепло и не дает возможности тепловизору увидеть человека», – рассказала координатор движения «Птички ДМД» Екатерина Чекоданова.

Отмечается, что деньги на материалы и фурнитуру собирают неравнодушные жители. Сейчас в рядах волонтерской организации «Птички ДМД» состоит 1100 человек.

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил волонтеров за труд и обещал помочь всем необходимым.

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7 комментариев

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Аморалинни
Слава богу, Слава бывший хоккеист
Так бы не получилось притащить эту значимую новость на наш, кажется, спортивный портал
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Arima Baki
российские спортсмены: почему на нас давят,спорт вне политики и тд.
так же российские спортсмены:
+6
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Араторн - отец Арагорна
это спортивная новость?
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Олег Мохов
фетисов-ярый фанат сво раз встречается с такими
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Ковид 07.10.52
Я понимал бы, если это делали спортсмены или хотя бы материалы покупали...
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ukrainec228
Дна все таки нету
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