Фетисов встретился с членами волонтерского движения «Птички ДМД». Они сплели для военных 17 тысяч кв. метров маскировочных сетей

Вячеслав Фетисов встретился с членами волонтерского движения «Птички ДМД».

За 8 месяцев волонтеры сплели 17 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для военных.

«Сейчас в Домодедове работает пять штабов «Птичек ДМД». Администрация выделила муниципальные помещения. Кроме вязания маскировочных сетей, научились шить пятиточечники.

Отправили на передовую уже более 2,5 тысяч. Научились шить и термозащитные покрывала. Военнослужащие уже их протестировали. Практически 25 минут покрывало держит тепло и не дает возможности тепловизору увидеть человека», – рассказала координатор движения «Птички ДМД» Екатерина Чекоданова.

Отмечается, что деньги на материалы и фурнитуру собирают неравнодушные жители. Сейчас в рядах волонтерской организации «Птички ДМД» состоит 1100 человек.

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею поблагодарил волонтеров за труд и обещал помочь всем необходимым.