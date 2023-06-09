Фетисов встретился с членами волонтерского движения «Птички ДМД». Они сплели для военных 17 тысяч кв. метров маскировочных сетей
Вячеслав Фетисов встретился с членами волонтерского движения «Птички ДМД».
За 8 месяцев волонтеры сплели 17 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для военных.
«Сейчас в Домодедове работает пять штабов «Птичек ДМД». Администрация выделила муниципальные помещения. Кроме вязания маскировочных сетей, научились шить пятиточечники.
Отправили на передовую уже более 2,5 тысяч. Научились шить и термозащитные покрывала. Военнослужащие уже их протестировали. Практически 25 минут покрывало держит тепло и не дает возможности тепловизору увидеть человека», – рассказала координатор движения «Птички ДМД» Екатерина Чекоданова.
Отмечается, что деньги на материалы и фурнитуру собирают неравнодушные жители. Сейчас в рядах волонтерской организации «Птички ДМД» состоит 1100 человек.
Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил волонтеров за труд и обещал помочь всем необходимым.
Так бы не получилось притащить эту значимую новость на наш, кажется, спортивный портал
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