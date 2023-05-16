Фетисов о ЧМ-2023 без России: «Я возмущен, что мы показываем и обсуждаем этот турнир»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Сборная Беларуси по хоккею Государственная дума ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов возмущен тем, что в России показывают ЧМ-2023.

«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущен, что мы показываем сейчас этот турнир, еще и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я на самом деле возмущаюсь решением, кто их принимал, и зачем это надо. 

Как я отношусь к тому, что флаги России и Беларуси запрещены на ЧМ-2023? Еще раз говорю: я возмущен вообще, что мы эту тему обсуждаем в таком формате. Так что я считаю, что это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов.

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37 комментариев

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АРХАТ
С 1970 по 1976 Канада не играла на ЧМ.
Советские чемпионства 1970, 1971, 1973, 1974 и 1975 будем считать не полноценными?)
+33
-3
+30
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Bardownski
Так не хотят обсуждать, что ни дня не проходит без комментария Фетисова или Третьяка насколько неинтересный ЧМ.
+25
-1
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Антон
Да всё уже запретите. Прям так и назовите законопроект "О запрете всего". Ну кроме уплаты налогов, конечно.
+20
0
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jonnysilverhand01
Фетисов и Третьяк это чисто жесть … моему деду стыдно за них … говорит если бы я тогда знал, что будет так никогда бы не болел за них
+12
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Dolard
Ух ты какой грозный) А что закрывать то? Показ? Ну давай, действуй. Вояка)
+11
-1
+10
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Fullhouse
Ответ alex1382
даже не знаю кто более лицемерно мерзкий персонаж, Фетисов или Терюшков
Зачем в сортах Г разбираться?
+12
-2
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Dolard
Мужик приходит к начальнику ЖЭУ и требует чтобы его переселили в другую квартиру.
- Какие причины?
- Не могу я здесь жить, ведь напротив моих окон расположена женская баня.
- Хорошо, мы под окнами поставим забор.
Через некоторое время мужик опять приходит в ЖЭУ.
- Я не могу жить в этой квартире.
- Но мы же построили забор.
- Приходите и посмотрите сами.
В квартире: - Ну ничего не видно.
- А вы на табуреточку встаньте.
- Хорошо, мы повыше забор сделаем.
Через некоторое время мужик опять приходит в ЖЭУ.
- Ну что еще? Мы же забор нарастили.
- Приходите и посмотрите сами.
В квартире, встав на табурет: - Ну ничего не видно!
- А вы на шкаф залезьте.
Со шкафа: Ничего не видно.
- А вы сдвиньтесь вправо.
Н двигается правее, еще правее и падает со шкафа.
- Вот и я так каждый день!
+9
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alex1382
даже не знаю кто более лицемерно мерзкий персонаж, Фетисов или Терюшков
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memphis
Я возмущен возмущением Фетисова!
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Ыжык
Правильно. Запретить все чем возмущен Фетисов.
Как по мне норм турнир. Приятно посмотреть хороший хоккей в хорошем качестве, ведь КХЛ нас так редко балует качественной картинкой.
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Сергей Aficionado
А я тож возмущен тем, что Фетисов возмущен. Возмутительно по таким поводам подобное возмущение. Разве в вашей Ночной Лиге никого не возмущают безобразные первопричины, родом из бункера?
+7
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гога11
Езжай Фетисов в Северную Корею, там все как тебе нравится.
+8
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oldgordon
Фетисов что, предлагает вместо матчей ЧМ показывать в записи игры Россия - Белоруссия и так по несколько раз в день? Ну были же отличные хоккеисты, которыми гордилась страна, а стали..., которых люди начинают ненавидеть
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Maxim Vasnechov
Всем закрыть рот. Абсолютно всем, кроме проплаченных бюджетников, троллей по 15р. и прочих.
Ожидаемо же было.
+6
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Dr. Heisenberg
"Закрыть, отменить, запретить". Не на что другое у них ума не хватает.
+6
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PolarBear
А Фетисов возмущался, когда матчи Кубка Первого Канала Эрнст на Первом в записи показывал ?
+5
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krokodilych
Блин. А ведь этим человеком мы все гордились лет 30-40 назад. Как и Третьяком, и многими другими...

Стыдно и горько :(((
+5
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Ержан Урманбаев-Габдуллин
Ответ Заборостроитель
- Без комментариев - Я возмущен - Плей-офф ЧМ? В КХЛ лучше. - Этого победителя ЧМ, "Р 25" обыграет на одно коньке
Ну да... Можем повторить...
+3
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nmnackjbxkasbk
Ответ valery.66
В кого превратился((
в себя
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valery.66
В кого превратился((
+3
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Al561
Не хочешь - не смотри, трансляции куплены, что ж теперь, не зарабатывать деньги?
Может ЛЧ по футболу тоже не показывать, там рос. клубы тоже забанили.
Хотя если не будет официальных трансляций, то всегда можно пиратские смотреть))
+2
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alex1382
Ответ Fullhouse
Зачем в сортах Г разбираться?
и то правда
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владимир локотко
дует щечки, так и заболеть может.
+2
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marshal .masha
Глупость конечно. Почему у нас в стране не должно быть возможности смотреть ЧМ по хоккею? Ну да, нас не допустили и что сейчас вешать глухой занавес? Кому не нравится тех же не заставляют смотреть и тем более обсуждать
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kir71
Фетисов!- смотри Беларусь и Россию! И успокойся уже
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