Фетисов о ЧМ-2023 без России: «Я возмущен, что мы показываем и обсуждаем этот турнир»

Вячеслав Фетисов возмущен тем, что в России показывают ЧМ-2023.

«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущен, что мы показываем сейчас этот турнир, еще и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я на самом деле возмущаюсь решением, кто их принимал, и зачем это надо.

Как я отношусь к тому, что флаги России и запрещены на ЧМ-2023? Еще раз говорю: я возмущен вообще, что мы эту тему обсуждаем в таком формате. Так что я считаю, что это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов.