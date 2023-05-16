Фетисов о ЧМ-2023 без России: «Я возмущен, что мы показываем и обсуждаем этот турнир»
Вячеслав Фетисов возмущен тем, что в России показывают ЧМ-2023.
«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущен, что мы показываем сейчас этот турнир, еще и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я на самом деле возмущаюсь решением, кто их принимал, и зачем это надо.
Как я отношусь к тому, что флаги России и Беларуси запрещены на ЧМ-2023? Еще раз говорю: я возмущен вообще, что мы эту тему обсуждаем в таком формате. Так что я считаю, что это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов.
Советские чемпионства 1970, 1971, 1973, 1974 и 1975 будем считать не полноценными?)
- Какие причины?
- Не могу я здесь жить, ведь напротив моих окон расположена женская баня.
- Хорошо, мы под окнами поставим забор.
Через некоторое время мужик опять приходит в ЖЭУ.
- Я не могу жить в этой квартире.
- Но мы же построили забор.
- Приходите и посмотрите сами.
В квартире: - Ну ничего не видно.
- А вы на табуреточку встаньте.
- Хорошо, мы повыше забор сделаем.
Через некоторое время мужик опять приходит в ЖЭУ.
- Ну что еще? Мы же забор нарастили.
- Приходите и посмотрите сами.
В квартире, встав на табурет: - Ну ничего не видно!
- А вы на шкаф залезьте.
Со шкафа: Ничего не видно.
- А вы сдвиньтесь вправо.
Н двигается правее, еще правее и падает со шкафа.
- Вот и я так каждый день!
Как по мне норм турнир. Приятно посмотреть хороший хоккей в хорошем качестве, ведь КХЛ нас так редко балует качественной картинкой.
Ожидаемо же было.
Стыдно и горько :(((
Может ЛЧ по футболу тоже не показывать, там рос. клубы тоже забанили.
Хотя если не будет официальных трансляций, то всегда можно пиратские смотреть))