Фетисов об экологической ситуации в Москве: «Столица служит уникальным примером для городов такого масштаба. 50 процентов – это зеленая территория»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об экологической ситуации в Москве.

– Какова сегодня экологическая ситуация в столице?

– Москва, кстати, служит уникальным примером для всех городов такого масштаба. По разным подсчетам, в столице 50 процентов – это зеленая территория, куда входят парки, скверы, охраняемые лесные территории. Мы благодарны нашим отцам и дедам, что они об этом думали.

И, конечно, надо делать все для того, чтобы такой баланс ни в коем случае не нарушить. Я много общаюсь со студентами и старшеклассниками.

Тема может быть любой – лидерство, чемпионство, спорт. Но так или иначе в разговоре я перехожу обычно к экологии. Молодые ребята подхватывают моментально. Они осознают, что это их будущее. Все, что связано сегодня с мусором, с пластиком, с изменением климата, с теми катаклизмами, которые происходят в разных точках планеты, – заявил двукратный олимпийский чемпион, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Фетисов.

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15 комментариев

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Даня Чебыкин
как похорошел собянин при москве! (с)
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encaro_one
С Новой Москвой что ли? )) А если до Тулы Москву продлить, может быть и зеленка до 75% )
Битца и Лось в зелени, остальная Москва задыхается.
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Назар Игорь
Славик, перекрестись. Москва лидирует среди крупных городов России по загрязнëнности воздуха, индекс TAOI 62,3 Для сравнения в Питере 33, 3.
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Ебздрогыч
А самая лучшая экологическая ситуация в Капотне. Не место, а экологический рай!
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MrKivi
Москва - не Россия
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Мадина Уйгурова
Это не в Москве ли недавно целый парк вырубили под ПВО?
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Ебздрогыч
Как похорошела Москва при Сергее Зелёновиче!
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Timur Tushkanchik
50 процентов территории Москвы - уродливые бетонные человейники и убогие бизнес-центры.
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Непристойное предложение
походу собяний- преемник, Фетисов задел на будущее делает.
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Костя Кот
для кого эти слова, славик? ты на юге и юго-востоке был? там же сплошная промка
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Vadoniy
50%? Это в каких границах? Если до Калужской области, то неинтересно. А если в нормальных, то было бы интересно узнать динамику изменения процента зелёных насаждений. Лосиный остров каждые несколько лет обкусывают, Битцу обрезать хотели, про Кусково не знаю, урезают или нет, но вот расширять не планировали. С учётом стройки кучи жк и хорд, есть подозрение, что процент озеленения падает. Ну и да, построить +/- 40-этажное здание на месте пятиэтажки (привет, Карамышевская набережная) действительно как будто несильно отнимает площадь, но есть нюанс)
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Макс Смирнов
Ответ Назар Игорь
Славик, перекрестись. Москва лидирует среди крупных городов России по загрязнëнности воздуха, индекс TAOI 62,3 Для сравнения в Питере 33, 3.
Вот только хотел написать ,что спб по зеленее будет
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Даня Чебыкин
Ответ Мадина Уйгурова
Это не в Москве ли недавно целый парк вырубили под ПВО?
можно ссылочку?
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Даня Чебыкин
Ответ Timur Tushkanchik
50 процентов территории Москвы - уродливые бетонные человейники и убогие бизнес-центры.
а остальные 50%?
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