Фетисов об экологической ситуации в Москве: «Столица служит уникальным примером для городов такого масштаба. 50 процентов – это зеленая территория»

Вячеслав Фетисов высказался об экологической ситуации в Москве.

– Какова сегодня экологическая ситуация в столице?

– Москва, кстати, служит уникальным примером для всех городов такого масштаба. По разным подсчетам, в столице 50 процентов – это зеленая территория, куда входят парки, скверы, охраняемые лесные территории. Мы благодарны нашим отцам и дедам, что они об этом думали.

И, конечно, надо делать все для того, чтобы такой баланс ни в коем случае не нарушить. Я много общаюсь со студентами и старшеклассниками.

Тема может быть любой – лидерство, чемпионство, спорт. Но так или иначе в разговоре я перехожу обычно к экологии. Молодые ребята подхватывают моментально. Они осознают, что это их будущее. Все, что связано сегодня с мусором, с пластиком, с изменением климата, с теми катаклизмами, которые происходят в разных точках планеты, – заявил двукратный олимпийский чемпион, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Фетисов.