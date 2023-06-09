Ткачак набрал 24 очка в этом плей-офф и догнал Хинтца в гонке бомбардиров. У Айкела и Маршессо по 23

Мэттью Ткачак набрал 24 очка в этом плей-офф и догнал Роопе Хинтца в гонке бомбардиров.

« » обыграла «Вегас» (3:2 ОТ) в 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1-2).

набрал 2 (1+1) очка, в том числе забив гол на 58-й минуте, который позволил перевести игру в овертайм.

В активе игрока стало 24 (11+13) очка в 19 играх в текущем плей-офф.

Форвард «Пантерс» делит лидерство в гонке бомбардиров текущего плей-офф с форвардом «Далласа» Роопе Хинтцем (10+14 в 19 играх), чья команда уже завершила выступление.

За ними следуют форварды « » и – у обоих по 23 балла в 20 играх.