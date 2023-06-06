Мэттью Ткачак: «Вегас» отличается от «Каролины», это как разворот на 180 градусов. Надеемся показать наш лучший хоккей в сезоне в 3-м матче»

Мэттью Ткачак высказался после поражения от «Вегаса» во второй игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0).

Напомним, в финале Востока «Флорида» обыграла «Каролину» со счетом 4-0 в серии.

«Вегас» отличается от «Каролины». На самом деле, это как полный разворот на 180 градусов от «Каролины».

Я думаю, что возвращение домой, выступление перед нашими потрясающими болельщиками и тот импульс, который мы получаем, играя там, – это нам понадобится.

Мы надеемся выйти в третьем матче и показать наш лучший хоккей в этом сезоне. И если мы это сделаем, это станет для нас залогом успеха, и мы сможем продлить серию», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

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