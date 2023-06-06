Мэттью Ткачак: «Вегас» отличается от «Каролины», это как разворот на 180 градусов. Надеемся показать наш лучший хоккей в сезоне в 3-м матче»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался после поражения от «Вегаса» во второй игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0).

Напомним, в финале Востока «Флорида» обыграла «Каролину» со счетом 4-0 в серии.

«Вегас» отличается от «Каролины». На самом деле, это как полный разворот на 180 градусов от «Каролины».

Я думаю, что возвращение домой, выступление перед нашими потрясающими болельщиками и тот импульс, который мы получаем, играя там, – это нам понадобится.

Мы надеемся выйти в третьем матче и показать наш лучший хоккей в этом сезоне. И если мы это сделаем, это станет для нас залогом успеха, и мы сможем продлить серию», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак

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8 комментариев

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борецЗАнеСправедливость
Что то как то неуверенно звучит вот это "мы надеемся выйти", "если мы это сделаем"))
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Андрей Трубецкой
Вегас это вам не однообразная Каролина в атаке, совсем другой хоккей и количество шайб))))
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Real_v_dushe
В отличии от Каролины и Торонто Вегас штанги не обстукивает, а кладёт чётко шайбу за шайбой. Флорида итак прыгнула выше головы. Жаль, что в финал не попала Каролина или Бостон, было бы намного интереснее борьба, а не вынос пантер в одну калитку.
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Сивуч
Ясно Ткачук-младший не знает, что делать. Ну, фигово. Если команда не проснётся в 3 матче, то давай, до свидания.
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Real_v_dushe
Ответ Сивуч
Ясно Ткачук-младший не знает, что делать. Ну, фигово. Если команда не проснётся в 3 матче, то давай, до свидания.
Уже сейчас можно сказать до свидания. На моей памяти только Бостон вытаскивал финал с 0-2, ну так там и было кому вытаскивать.
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jigga
Забивай, отдавай, круши.
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Сивуч
Ответ Real_v_dushe
Уже сейчас можно сказать до свидания. На моей памяти только Бостон вытаскивал финал с 0-2, ну так там и было кому вытаскивать.
Да не хочется смотреть финал в одну калитку. Надежда всегда есть, тем более никто и не ставил на Флориду как финалиста Кубка перед плэйофф. Третий матч решающий.
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