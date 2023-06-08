«Это самый важный матч в сезоне». Форвард «Флориды» Ткачак перед третьей игрой против «Вегаса»

Мэттью Ткачак считает третий матч против Вегаса самым важным в сезоне Флориды.

«Пантерс» подходят к третьей игре финальной серии Кубка Стэнли при счете 0-2.

«Возращение на домашний лед является глотком свежего воздуха для каждого из нас. Мы сосредоточены на победе в одной конкретной игре.

Во втором матче нас переиграли. Переиграли на каждом участке площадки, во всех аспектах игры.

Поэтому нам есть над чем поработать, чтобы одержать победу в третьем матче. Это самый важный матч в этом сезоне», – сказал нападающий «Флориды» .