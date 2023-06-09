«Флорида» отыгралась на 58-й минуте и победила «Вегас» (3:2 ОТ), забив на 65-й. Счет в финальной серии плей-офф – 1-2

«Флорида» дома одержала волевую победу над «Вегасом» (3:2 ОТ) в 3-м матче финала Кубка Стэнли.

К 58-й минуте «Пантерс» уступали со счетом 1:2, но сначала перевел игру в овертайм, когда хозяева заменили вратаря Сергея Бобровского на шестого полевого игрока, а на 65-й минуте забросил победную шайбу.

Четвертый матч финальной серии пройдет в ночь на воскресенье на площадке «Флориды».