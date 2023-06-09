«Флорида» отыгралась на 58-й минуте и победила «Вегас» (3:2 ОТ), забив на 65-й. Счет в финальной серии плей-офф – 1-2
«Флорида» дома одержала волевую победу над «Вегасом» (3:2 ОТ) в 3-м матче финала Кубка Стэнли.
К 58-й минуте «Пантерс» уступали со счетом 1:2, но сначала Мэттью Ткачак перевел игру в овертайм, когда хозяева заменили вратаря Сергея Бобровского на шестого полевого игрока, а на 65-й минуте Картер Верхэге забросил победную шайбу.
Четвертый матч финальной серии пройдет в ночь на воскресенье на площадке «Флориды».
p.s Вегас очень хорош, особенно в защите. Но не хочется серию в одну калитку.. Судейство кстати очень странное, за 3 года просмотра всех игр ПО, первый раз такое вижу, удаления за все подряд, не дают поиграть в силовой хоккей, где Флорида хороша.