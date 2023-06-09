«Флорида» отыгралась на 58-й минуте и победила «Вегас» (3:2 ОТ), забив на 65-й. Счет в финальной серии плей-офф – 1-2

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Мэттью Ткачак Картер Верхэге Хоккей

«Флорида» дома одержала волевую победу над «Вегасом» (3:2 ОТ) в 3-м матче финала Кубка Стэнли.

К 58-й минуте «Пантерс» уступали со счетом 1:2, но сначала Мэттью Ткачак перевел игру в овертайм, когда хозяева заменили вратаря Сергея Бобровского на шестого полевого игрока, а на 65-й минуте Картер Верхэге забросил победную шайбу.

Четвертый матч финальной серии пройдет в ночь на воскресенье на площадке «Флориды».

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3 комментария

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woobzor
Слава богу серия не в одну калитку!! Вот просто, третья игра, прямо олицетворение Флориды в этом ПО. Боб тащит как может, защита постоянно отсутствует, потом в конце Ткачак забивает важнейший гол, и в ОТ Флорида как обычно обыгрывает и имеет уже 7-0 по овертаймам в этом ПО. Поздравляю всех!

p.s Вегас очень хорош, особенно в защите. Но не хочется серию в одну калитку.. Судейство кстати очень странное, за 3 года просмотра всех игр ПО, первый раз такое вижу, удаления за все подряд, не дают поиграть в силовой хоккей, где Флорида хороша.
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Strannix
Давайте мужики, ещё 3 победы нужно!
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