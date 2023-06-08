В «Салавате» сообщили, что закрыли долги по зарплате. Идет пересмотр процесса финансирования клуба

«Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате.

Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с Правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета.

Подготовка к предстоящему сезону продолжается», – сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что в клубе накопилось долгов на 264 миллиона рублей.