В «Салавате» сообщили, что закрыли долги по зарплате. Идет пересмотр процесса финансирования клуба

Теги Салават Юлаев КХЛ Хоккей

«Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате.

Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с Правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета.

Подготовка к предстоящему сезону продолжается», – сообщили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что в клубе накопилось долгов на 264 миллиона рублей.

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13 комментариев

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GreenUfa
Панин новые кроссовки в Инстаграмм выложил, значит на самом деле долги по зп закрыли
+7
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+7
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Андрей Шишкин
Торос ничего не получил.
+4
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Руслан Х
Ну и хорошо.😮‍💨
+2
0
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Bolela_02
Выгоните руководство наконец!
+2
0
+2
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Xrefr
Ответ йозе марино
ну что хейтерки, довольны?)
Нет. Ждем зарплаты фарм-клуба
+3
-1
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СоЮз
Ответ Bolela_02
Выгоните руководство наконец!
Какое?
+1
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Xrefr
Ответ Андрей Шишкин
Торос ничего не получил.
Ну рано что-то говорить, деньги все-таки не сиюминутно приходят и уходят. Вот если завтра ничего не будет, тогда да, плохо дело. Столько ждали, денек уж точно подождем
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йозе марино
ну что хейтерки, довольны?)
+1
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Ачиваков Марат
Что и следовало ожидать! Хотя мы болельщики надеялись еще и на кардинальные изменения, кроме, как покрытия долгов.
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_Абырвалг_
После ’нашествия" Быкова и Захаркина опомнится до сих пор не могут . )))
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ukrainec228
Жесть, и кому нужен такой спорт
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ИгорьОк
Ответ Андрей Шишкин
Торос ничего не получил.
Ждем!
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