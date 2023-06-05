Игорь Григоренко о долгах «Салавата»: «В республике остался один клуб – футбол, похоже, закончился. Есть опасения, что то же может случиться и с хоккеем. Грустно»

Теги Салават Юлаев Игорь Григоренко КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Григоренко высказался касательно долгов «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что в клубе накопилось долгов на 264 миллиона рублей.

«Неприятно читать в прессе о том, что происходит с «Салаватом Юлаевым».

Тем более что в республике, по сути, остался один клуб – ведь футбол, похоже, закончился. Есть опасения, что то же может случиться и с хоккеем. Грустно все это.

У меня дети занимаются в школе «Салавата Юлаева»: и старший, и младший сыновья. Непонятно, чего ждать дальше.

Надеюсь, что ситуация разрешится в ближайшее время. Вопрос, когда – это непонятно.

Хочется, чтобы побыстрее во всем разобрались и урегулировали проблему», – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко.

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2 комментария

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мик джагер
Одни девчонки за всю Башкирию отдуваются!!!!?
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SmilingBy
Я так понимаю все скатилось в привычное ожидание помощи от гос-ва?
Система проф спорта настолько больна, что единственный клуб из больших лиг в Республике(считай без конкуренции в среде) , с огромными традициями не может себя обеспечить.
Если в футболе ещё на что то можно расчитывать(трансферы перспективных игроков, выплаты от фифа, евро кубки когда все это есть) то я не понимаю с каким расчётом такие бюджеты у хоккейных клубов и как они планируют зарабатывать в этой системе.
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