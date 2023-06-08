В правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» будут закрыты в июне

В правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» закроют в июне.

Ранее сообщалось, что в клубе накопилось долгов на 264 миллиона рублей.

«Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК «Салават» Юлаев» будут выполнены в июне», – сообщил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.