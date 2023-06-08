В правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» будут закрыты в июне

Теги Салават Юлаев КХЛ Политика Хоккей

В правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» закроют в июне.

Ранее сообщалось, что в клубе накопилось долгов на 264 миллиона рублей.

«Наши договоренности с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом ХК «Салават» Юлаев» будут выполнены в июне», – сообщил премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

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11 комментариев

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Clever_mind
— Видишь деньги?..
— Нет...
— И я не вижу... А они есть!
+4
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Ыжык
Благотворителям? Профспорт в Уфе это благотворительность?
+4
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Адильхан Абдусаламов
Тут ключевой момент а том,что об этом сообщил Назаров.
Значит СЮ переходит под назаровских.Сын Денис,
Зюзя и прочие
+4
-1
+3
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СоЮз
В июне?
А год то какой?
+2
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Radik_2.0
Ответ Адильхан Абдусаламов
Тут ключевой момент а том,что об этом сообщил Назаров. Значит СЮ переходит под назаровских.Сын Денис, Зюзя и прочие
а это значит, что ничего хорошего ждать не приходится
+2
0
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Robs
Зарплату украл верный шнырь володи раденька хабиров)
+2
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Xrefr
Если деньги в июне не придут, то вопрос, как ВХЛьный клуб в сезон заходить будет?
+1
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Beysebaev Dastan
Вот где теперь Назаров
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TFP_Sports
Республика и так еле дышит, а там суммы немаленькие... Процедура банкротства куда выгоднее смотрится.
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Vadoniy
Ответ Ыжык
Благотворителям? Профспорт в Уфе это благотворительность?
Благотворительность от спонсирования отличается тем, что при спонсировании спонсор получает рекламу. Видимо, кто-то на форму, лёд и борта в Уфе не метит, давая деньги. Это можно назвать именно благотворительностью, но есть подозрение, что выгода всё таки есть)
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fedorksv1961@icloud.com
Ответ Xrefr
Если деньги в июне не придут, то вопрос, как ВХЛьный клуб в сезон заходить будет?
Давно пора! Они от татар уже мало чем отличаются!
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