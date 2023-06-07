Зюзин о долгах в «Салавате»: «Все будет в порядке. Президент и премьер-министр Башкортостана курируют клуб»

Андрей Зюзин считает, что ситуация с задолженностями в «Салавате Юлаеве» будет улажена.

– В последние недели « » – один из самых обсуждаемых клубов , комментаторы говорят о задержках в финансировании, слабой селекции и мрачных перспективах.

– Нахожусь в столице Башкортостана, встречаюсь с хоккейными людьми, и настроения здесь совсем не такие, как в прессе. Да, определенные проблемы у «Салавата Юлаева» есть, но при этом нет никакой паники.

Работает школа, большая группа талантливых воспитанников в прошедшем сезоне оправдала доверие тренерского штаба Козлова и закрепилась в главном клубе республики, заняв второе место в Восточной конференции.

Да, был вылет от «Адмирала» на старте плей-офф, но перспектива у нынешнего «Салавата» есть. При правильной работе клубного менеджмента эта перспектива, на мой взгляд, вполне светлая. Потенциал нашей молодежи полностью еще не реализован, есть куда расти.

В общем, когда вокруг избыток критики, хотел бы поддержать наших болельщиков. Президент и премьер-министр Башкортостана курируют «Салават», все будет в порядке.

– Как объясните финансовые проблемы?

– Не нахожусь внутри организации, поэтому не готов дать точного ответа. Но зная отношение республики к своему главному клубу, его популярность в Башкортостане и в России в целом, не сомневаюсь в том, что с финансами все будет в порядке.

Тут однозначно беспокоиться не о чем. Главное, чтобы наладилась структура управления клубом, – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».