Зюзин о долгах в «Салавате»: «Все будет в порядке. Президент и премьер-министр Башкортостана курируют клуб»

Теги Салават Юлаев Андрей Зюзин КХЛ деньги Хоккей

Андрей Зюзин считает, что ситуация с задолженностями в «Салавате Юлаеве» будет улажена.

– В последние недели «Салават Юлаев» – один из самых обсуждаемых клубов КХЛ, комментаторы говорят о задержках в финансировании, слабой селекции и мрачных перспективах.

– Нахожусь в столице Башкортостана, встречаюсь с хоккейными людьми, и настроения здесь совсем не такие, как в прессе. Да, определенные проблемы у «Салавата Юлаева» есть, но при этом нет никакой паники.

Работает школа, большая группа талантливых воспитанников в прошедшем сезоне оправдала доверие тренерского штаба Козлова и закрепилась в главном клубе республики, заняв второе место в Восточной конференции.

Да, был вылет от «Адмирала» на старте плей-офф, но перспектива у нынешнего «Салавата» есть. При правильной работе клубного менеджмента эта перспектива, на мой взгляд, вполне светлая. Потенциал нашей молодежи полностью еще не реализован, есть куда расти.

В общем, когда вокруг избыток критики, хотел бы поддержать наших болельщиков. Президент и премьер-министр Башкортостана курируют «Салават», все будет в порядке.

– Как объясните финансовые проблемы?

– Не нахожусь внутри организации, поэтому не готов дать точного ответа. Но зная отношение республики к своему главному клубу, его популярность в Башкортостане и в России в целом, не сомневаюсь в том, что с финансами все будет в порядке. 

Тут однозначно беспокоиться не о чем. Главное, чтобы наладилась структура управления клубом, – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».

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10 комментариев

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ruslanych
Слишком много кураторов на один клуб, назначьте одного-двух адекватных управленцев, дайте карт бланш и не мешайте процессу. А то как в поговорке, у семи нянек дитя без бюджета хD
+4
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+4
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RusSh
Ответ Александр Буркин
Таких спонсоров как Роснефть на выход, не нужны они где старая добрая Башнефть
Большая половина акций в Роснефти, так что доброй Башнефти больше нет....бабай все продал, вместе с Башкирэнерго, Башкирэнерго вообще все акции у АФК-Система. Так что нищая теперь республика.
+3
0
+3
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Евгений Белоус
в республике нет президента, есть глава республики, Андрюша
+2
0
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Radik_2.0
говорят там в результате аудита выяснилось что долгов набрали на 264 ляма. виноватых хотят убрать и поменять верхушку и уже новым управленцам дать денег, а кто то не даёт это сделать, в общем расприи местных царьков.
+1
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psycho
надо ещё немного потерпеть
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Sobachkin
Шикарно по мнению Зюзина выходит. То есть руководство клуба считает нормальным быть в долгах, если что из бюджета бабла хапнут, подлизав чиновникам, а простые люди пусть подождут, пофиг, что школу там не построят...
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Александр Буркин
Таких спонсоров как Роснефть на выход, не нужны они где старая добрая Башнефть
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Ачиваков Марат
То, что все будет можно не сомневаться. Сомнения есть, в том, что будет?
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artist777
Ещё один решил присосаться.
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Александр Буркин
Ответ RusSh
Большая половина акций в Роснефти, так что доброй Башнефти больше нет....бабай все продал, вместе с Башкирэнерго, Башкирэнерго вообще все акции у АФК-Система. Так что нищая теперь республика.
Это то да, но нельзя так , задерживать так зарплаты , сколько игроков не пойдут играть в СЮ... Допустим тот же самый Жафяров..
С вами не поспоришь
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