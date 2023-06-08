Шуми Бабаев: «Курьянову в «Авангарде» никак нельзя опозориться, он будет из штанов выпрыгивать»
Шуми Бабаев оценил уход Александра Крылова с поста главы совета директоров «Авангарда».
– Думаю, что для меня ситуация изменилась в лучшую сторону. Потому что Рашид Хабибулин, с которым у нас вышел конфликт, теперь будет ограничен в возможностях, ведь он был советником именно Крылова, и больше никому в клубе советовать не мог.
Во всяком случае, именно так я понимаю ситуацию. Конечно, возможен вариант, что придет новый председатель совета директоров и оставит его в тех же правах и возможностях. Ну что ж, тогда все останется по-старому.
– Не станет ли Хабибулин скрытым генменеджером, а Антон Курьянов будет лишь у него на подхвате?
– Те, кто так говорят, явно недооценивают Антона Курьянова, думаю, он не даст никому вмешиваться в свою трансферную политику. Это же амбициозный человек, поигравших в хоккей, бывший на виду, да еще и местный воспитанник.
Он как никто заинтересован в результате, будет из штанов выпрыгивать, потому что ему никак нельзя опозориться.
Поэтому, думаю, Курьянов будет следовать своим идеям, и будет делать так, чтобы клубу было лучше, и никакой Хабибулин ему не станет указом. Насколько понимаю, ему дали соответствующие полномочия, которые помогут саморазвиваться, — сказал агент.
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