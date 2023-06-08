Шуми Бабаев: «Курьянову в «Авангарде» никак нельзя опозориться, он будет из штанов выпрыгивать»

Теги Авангард Антон Курьянов Шуми Бабаев Рашид Хабибулин Александр Крылов Хоккей

Шуми Бабаев оценил уход Александра Крылова с поста главы совета директоров «Авангарда».

– Думаю, что для меня ситуация изменилась в лучшую сторону. Потому что Рашид Хабибулин, с которым у нас вышел конфликт, теперь будет ограничен в возможностях, ведь он был советником именно Крылова, и больше никому в клубе советовать не мог.

Во всяком случае, именно так я понимаю ситуацию. Конечно, возможен вариант, что придет новый председатель совета директоров и оставит его в тех же правах и возможностях. Ну что ж, тогда все останется по-старому.

– Не станет ли Хабибулин скрытым генменеджером, а Антон Курьянов будет лишь у него на подхвате?

– Те, кто так говорят, явно недооценивают Антона Курьянова, думаю, он не даст никому вмешиваться в свою трансферную политику. Это же амбициозный человек, поигравших в хоккей, бывший на виду, да еще и местный воспитанник.

Он как никто заинтересован в результате, будет из штанов выпрыгивать, потому что ему никак нельзя опозориться.

Поэтому, думаю, Курьянов будет следовать своим идеям, и будет делать так, чтобы клубу было лучше, и никакой Хабибулин ему не станет указом. Насколько понимаю, ему дали соответствующие полномочия, которые помогут саморазвиваться, — сказал агент.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий