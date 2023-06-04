Венгрыжановский перешел в «Авангард». «Торпедо» не повторило предложение омского клуба
Нападающий Денис Венгрыжановский перешел в «Авангард».
С 22-летним форвардом будет заключен двусторонний контракт сроком на 2 года.
«Торпедо» не стало повторять предложение омского клуба ограниченно свободному агенту. Ранее сообщалось, что нижегородцы получат за игрока денежную компенсацию около 10 млн рублей.
В минувшем сезоне Венгрыжановский провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов.
«Здоровая конкуренция в нижних звеньях – крайне важный момент для создания боеспособного коллектива на новый сезон.
Денис – молодой, талантливый и трудолюбивый парень, с опытом игры в КХЛ, умеющий принимать на льду нестандартные решения. Он может побороться за место в основе», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Есть команда ВХЛ,МХЛ где таких молодых и трудолюбивых куча,но нет тащим из других команд,я не говорю что игрок плохой просто не понимаю мотива его подписания