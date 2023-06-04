Венгрыжановский перешел в «Авангард». «Торпедо» не повторило предложение омского клуба

Теги Авангард Торпедо переходы Антон Курьянов КХЛ Денис Венгрыжановский Хоккей

Нападающий Денис Венгрыжановский перешел в «Авангард».

С 22-летним форвардом будет заключен двусторонний контракт сроком на 2 года.

«Торпедо» не стало повторять предложение омского клуба ограниченно свободному агенту. Ранее сообщалось, что нижегородцы получат за игрока денежную компенсацию около 10 млн рублей.

В минувшем сезоне Венгрыжановский провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов.

«Здоровая конкуренция в нижних звеньях – крайне важный момент для создания боеспособного коллектива на новый сезон.

Денис – молодой, талантливый и трудолюбивый парень, с опытом игры в КХЛ, умеющий принимать на льду нестандартные решения. Он может побороться за место в основе», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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6 комментариев

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Владимир Дьяченко
Зачем!? В упор не понимаю зачем?
Есть команда ВХЛ,МХЛ где таких молодых и трудолюбивых куча,но нет тащим из других команд,я не говорю что игрок плохой просто не понимаю мотива его подписания
+7
-1
+6
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заводчанин
Сразу дали понять если и кхл, то нижние звенья. Зачем уходил, в торпедо хоть какое то доверие было.
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Александ Бородачёв
Мы посмотрим что он покажет в "Авангаде".
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Денис Дьяконов
цифры более чем скромные
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VictorVallecano
Красавчик. Карьерный рост - из Дома-2 в Авангард - достоин уважения.
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Angelgirl
Ответ Владимир Дьяченко
Зачем!? В упор не понимаю зачем? Есть команда ВХЛ,МХЛ где таких молодых и трудолюбивых куча,но нет тащим из других команд,я не говорю что игрок плохой просто не понимаю мотива его подписания
Нет там готовых для КХЛ, поэтому и берут для конкуренции.
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