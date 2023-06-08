«Авангард» будет стабилизировать ситуацию за счет внутренних ресурсов, молодежи. У Курьянова может получиться». Пашков об омском клубе

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков считает, что «Авангард» в новом сезоне будет опираться на внутренние ресурсы.

– Что скажете об «Авангарде» после потери Толчинского, Грицюка и, вероятно, Ткачева?

– Омск сам во многом виноват, еще в сентябре он позволил растащить команду по лагерям, не поддержал своего тренера Рябыкина. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь, весной мы это увидели.

Ясно, что теперь «Авангард» будет стабилизировать ситуацию за счет внутренних ресурсов, молодежи, которая остановилась в шаге от Кубка Харламова. С этой точки зрения ставка на Курьянова в роли нового руководителя выглядит правильной. Курьянов – имя в омском хоккее, он провел последние годы на тренерской лавочке «Авангарда», увидел все изнутри.

Курьянову нужно объединять ряды «Авангарда», строить новую команду. У него может получиться, – сказал олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Nomer22
Заколебали ныть про поддержку Рябыкина,его поддерживали пока Авангард на самое дно не провалился. Игры не было,микроклимата не было. Что там нужно было поддерживать? Это абсолютно уму не постижимо,как можно идти последними,когда у тебя есть троица в виде Буше,Найта и Ткачева.
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ROS#
Ответ Nomer22
Заколебали ныть про поддержку Рябыкина,его поддерживали пока Авангард на самое дно не провалился. Игры не было,микроклимата не было. Что там нужно было поддерживать? Это абсолютно уму не постижимо,как можно идти последними,когда у тебя есть троица в виде Буше,Найта и Ткачева.
Достали уже эти "эксперты" из олимпийских чемпионов, получивших медаль не сыграв ни одной игры, или став двукратным исключительно благодаря мастерству в ануслизинге и заняв место достойного парня.
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