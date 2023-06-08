«Авангард» будет стабилизировать ситуацию за счет внутренних ресурсов, молодежи. У Курьянова может получиться». Пашков об омском клубе

Александр Пашков считает, что «Авангард» в новом сезоне будет опираться на внутренние ресурсы.

– Что скажете об « » после потери Толчинского, Грицюка и, вероятно, Ткачева?

– Омск сам во многом виноват, еще в сентябре он позволил растащить команду по лагерям, не поддержал своего тренера Рябыкина. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь, весной мы это увидели.

Ясно, что теперь «Авангард» будет стабилизировать ситуацию за счет внутренних ресурсов, молодежи, которая остановилась в шаге от Кубка Харламова. С этой точки зрения ставка на в роли нового руководителя выглядит правильной. Курьянов – имя в омском хоккее, он провел последние годы на тренерской лавочке «Авангарда», увидел все изнутри.

Курьянову нужно объединять ряды «Авангарда», строить новую команду. У него может получиться, – сказал олимпийский чемпион.