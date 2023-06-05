Карандин о Курьянове: «Должен получить от «Авангарда» 2-летний карт-бланш – на формирование новой команды со ставкой на молодежь»

Юрий Карандин считает, что Антону Курьянову нужен карт-бланш на формирование нового «Авангарда».

– Как воспринял ваш регион назначение генеральным менеджером «Авангарда» ?

– Многие вздохнули с облегчением. Тут ходили слухи, что из Москвы привезут Вайсфельда – неплохого в прошлом арбитра, но у которого есть репутация менеджера, оставляющего свои клубы в руинах. Знаю, что сибиряки очень настороженно восприняли эту кандидатуру.

А вот Курьянов был одним из самых популярных хоккеистов в Сибири, парень с открытым характером, вдумчивый, народ его любит. Хорошо, что он прошел два сезона на тренерской лавке «Авангарда», поработал с Хартли и Рябыкиным, которых считаю сильнейшим тренерским дуэтом нашего региона. Курьянов многое знает изнутри, пора дебютировать в новой роли.

Другое дело, что новый руководитель заступает на пост в очень сложной ситуации. Лидеры «Авангарда» разбежались, Толчинский, Ткачев, Грицюк – это очень серьезные потери. Получается, нужно строить новую команду.

– Каким видите это строительство?

– В Омске отличная молодежь, еще во времена Шалаева запущено строительство академии. Неслучайно этой весной «ястребы» дошли до финала Кубка Харламова.

Считаю, в нынешней ситуации Курьянов должен получить от «Авангарда» двухлетний карт-бланш – на формирование новой команды со ставкой на молодежь. Ни у кого в регионе – ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке – нет такого выбора молодых хоккеистов, как у « ». И именно Курьянову с его популярностью в Омске народ простит временное снижение результатов, если почувствует, что у клуба есть будущее, – сказал бывший арбитр.