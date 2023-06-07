Бержерон все еще не решил, будет ли продолжать карьеру. Они с женой ждут появления 4-го ребенка (Пьер ЛеБрюн)

Теги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Хоккей

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон все еще не определился, будет ли продолжать карьеру.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. 

В июле форварду исполнится 38 лет. 

«Решения все еще нет. «Брюинс» не оказывают на него никакого давления. Они готовы ждать столько, сколько потребуется. Кстати, Патрис и его жена ждут появления 4-го ребенка. То есть, сейчас в их жизни есть вещи поважнее хоккея. Но в какой-то момент ему надо будет определиться. 

В прошлом году в похожей ситуации он подписал контракт только в августе, хотя в июле сказал команде, что намерен остаться. Так что время еще есть. Но конкретных сроков нет. Все терпеливо ждут, что он решит», – сказал ЛеБрюн. 

В регулярном чемпионте Бержерон набрал 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35» и вновь вошел в тройку претендентов на приз «Селки Трофи» – приз лучшему форварду оборонительного плана. 

Капитан «Бостона» пропустил 4 игры серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3-4) из-за грыжи межпозвоночного диска. В 3 играх он забросил 1 шайбу при полезности «минус 6».

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1 комментарий

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Misson
Если есть возможность (здоровье) и желание (мотивация всё-таки взять 2-й КС), то надо переподписаться еще на год. На льду Бержерон всё также полезен. Во-многом, из-за травм Бержерона и Крейчи Бостон не дожал Флориду в серии плей-офф. Со здоровыми Патрисом и Давидом именно Бостон должен был сейчас рубиться с Вегасом. И там расклад сил был бы 60/40 в пользу Бостона. Да и лишние 1,5 - 2 миллиона не помешают семейному бюджету ввиду очередного пополнения в немаленькую семью Бержеронов.
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