Бержерон все еще не решил, будет ли продолжать карьеру. Они с женой ждут появления 4-го ребенка (Пьер ЛеБрюн)

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон все еще не определился, будет ли продолжать карьеру.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В июле форварду исполнится 38 лет.

«Решения все еще нет. «Брюинс» не оказывают на него никакого давления. Они готовы ждать столько, сколько потребуется. Кстати, Патрис и его жена ждут появления 4-го ребенка. То есть, сейчас в их жизни есть вещи поважнее хоккея. Но в какой-то момент ему надо будет определиться.

В прошлом году в похожей ситуации он подписал контракт только в августе, хотя в июле сказал команде, что намерен остаться. Так что время еще есть. Но конкретных сроков нет. Все терпеливо ждут, что он решит», – сказал ЛеБрюн.

В регулярном чемпионте набрал 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35» и вновь вошел в тройку претендентов на приз «Селки Трофи» – приз лучшему форварду оборонительного плана.

Капитан « » пропустил 4 игры серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (3-4) из-за грыжи межпозвоночного диска. В 3 играх он забросил 1 шайбу при полезности «минус 6».