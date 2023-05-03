Бержерон, Хишир и Марнер – претенденты на приз лучшему оборонительному форварду НХЛ
Патрис Бержерон, Нико Хишир и Митч Марнер – претенденты на «Селки Трофи».
Приз вручается лучшему нападающему оборонительного плана, который определяется голосованием членов Ассоциации хоккейных журналистов по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Больше всех голосов набрали Патрис Бержерон («Бостон»), Нико Хишир («Нью-Джерси») и Митч Марнер («Торонто»).
Бержерон – пятикратный обладатель приза, что является рекордом. 37-летний игрок занял 2-е место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,1%, минимум 500 попыток) и стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (1043).
Он занял 4-е место среди нападающих «Брюинс» по среднему игровому времени (17:24), стал третьим по игровому времени в меньшинстве (1:46), вторым по блокам (54) и четвертым по количеству перехватов шайбы (38). Он набрал 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35».
24-летний Хишир попал в тройку номинантов на приз впервые. Он занял 2-е место среди нападающих «Девилс» по среднему игровому времени (19:17), стал первым по игровому времени в меньшинстве (2:06).
Также Нико стал первым среди форвардов команды по числу перехватов (64) и вторым – по числу блоков (61). В 81 матче регулярки набрал 80 (31+49) очков при полезности «+31» и 53,9% выигранных вбрасываний.
25-летний Марнер также впервые попал в тройку соискателей награды. Он занял 2-е место в «Лифс» по среднему игровому времени (21:17, больше лишь у защитника Моргана Райлли) и 2-е место среди нападающих команды по времени в меньшинстве (2:17).
У Митча лучший показатель в НХЛ по числу перехватов (104), по числу блоков он занял 3-е место среди форвардов команды (45). Он набрал 99 (30+69) очков в 80 играх при полезности «+16».
Победитель голосования будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.
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