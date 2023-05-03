Бержерон, Хишир и Марнер – претенденты на приз лучшему оборонительному форварду НХЛ

Патрис Бержерон, Нико Хишир и Митч Марнер – претенденты на «Селки Трофи».

Приз вручается лучшему нападающему оборонительного плана, который определяется голосованием членов Ассоциации хоккейных журналистов по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Больше всех голосов набрали (« »), (« ») и (« »).

Бержерон – пятикратный обладатель приза, что является рекордом. 37-летний игрок занял 2-е место в НХЛ по проценту выигранных вбрасываний (61,1%, минимум 500 попыток) и стал первым по количеству выигранных единоборств на точке (1043).

Он занял 4-е место среди нападающих «Брюинс» по среднему игровому времени (17:24), стал третьим по игровому времени в меньшинстве (1:46), вторым по блокам (54) и четвертым по количеству перехватов шайбы (38). Он набрал 58 (27+31) очков в 78 играх при полезности «+35».

24-летний Хишир попал в тройку номинантов на приз впервые. Он занял 2-е место среди нападающих «Девилс» по среднему игровому времени (19:17), стал первым по игровому времени в меньшинстве (2:06).

Также Нико стал первым среди форвардов команды по числу перехватов (64) и вторым – по числу блоков (61). В 81 матче регулярки набрал 80 (31+49) очков при полезности «+31» и 53,9% выигранных вбрасываний.

25-летний Марнер также впервые попал в тройку соискателей награды. Он занял 2-е место в «Лифс» по среднему игровому времени (21:17, больше лишь у защитника Моргана Райлли) и 2-е место среди нападающих команды по времени в меньшинстве (2:17).

У Митча лучший показатель в НХЛ по числу перехватов (104), по числу блоков он занял 3-е место среди форвардов команды (45). Он набрал 99 (30+69) очков в 80 играх при полезности «+16».

Победитель голосования будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.