Бержерон пока не решил, продолжит ли карьеру. Капитан «Бостона» пропустил часть серии против «Флориды» из-за грыжи межпозвоночного диска

Теги травмы Бостон Кубок Стэнли Патрис Бержерон НХЛ Хоккей

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон пока не решил, продолжит ли карьеру.

37-летний игрок «Брюинс» забросил одну шайбу при полезности «минус 6» в трех матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4 ОТ, 3-4). 

Первые 4 игры серии он пропустил из-за грыжи межпозвоночного диска. 

После вылета «Бостона» из плей-офф Бержерон приветствовал болельщиков. Некоторые расценили это как прощание. 

«Сейчас трудно что-то сказать насчет будущего. Сейчас мне больно из-за поражения.

Здесь особенные болельщики. Я поблагодарил их за поддержку в течение всего сезона», – сказал форвард. 

Прошлым летом Бержерон тоже долго определялся с будущим, в итоге подписав с «Бостоном» однолетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов.

Еще 2,5 миллиона он заработал за счет бонуса, так как провел 10 игр. 

В этом сезоне Патрис достиг отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах. Всего у него 1040 (427+613) баллов в 1294 играх – 3-й результат в истории «Бостона». 

В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, а также стал 5-кратным обладателем «Селки Трофи» – приза лучшему форварду оборонительного плана в сезоне НХЛ.

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4 комментария

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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ гермес 1989
Всего достиг, пора передавать бразды правления Крысе и Пасте и на покой.
Надо дать дорогу более молодому Крейчи.
+3
0
+3
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LOsP06GH
Уходить надо вовремя! Аксиома жизни.
+1
0
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гермес 1989
Всего достиг, пора передавать бразды правления Крысе и Пасте и на покой.
0
0
0
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Garikus89
В прошлом сезоне я поверил, что уйдет, но второй год подряд одни и те же речи - попылит, наверное) Но если он не долечился, то Монтгомери сам виноват, что сломал то, что работало
0
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