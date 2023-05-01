Бержерон пока не решил, продолжит ли карьеру. Капитан «Бостона» пропустил часть серии против «Флориды» из-за грыжи межпозвоночного диска
Капитан «Бостона» Патрис Бержерон пока не решил, продолжит ли карьеру.
37-летний игрок «Брюинс» забросил одну шайбу при полезности «минус 6» в трех матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:4 ОТ, 3-4).
Первые 4 игры серии он пропустил из-за грыжи межпозвоночного диска.
После вылета «Бостона» из плей-офф Бержерон приветствовал болельщиков. Некоторые расценили это как прощание.
«Сейчас трудно что-то сказать насчет будущего. Сейчас мне больно из-за поражения.
Здесь особенные болельщики. Я поблагодарил их за поддержку в течение всего сезона», – сказал форвард.
Прошлым летом Бержерон тоже долго определялся с будущим, в итоге подписав с «Бостоном» однолетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов.
Еще 2,5 миллиона он заработал за счет бонуса, так как провел 10 игр.
В этом сезоне Патрис достиг отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах. Всего у него 1040 (427+613) баллов в 1294 играх – 3-й результат в истории «Бостона».
В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, а также стал 5-кратным обладателем «Селки Трофи» – приза лучшему форварду оборонительного плана в сезоне НХЛ.
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