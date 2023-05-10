Монтгомери о «минус 6» у Бержерона в 3 матчах с «Флоридой» после травмы: «Игроков уровня Зала славы не оставляют вне состава»
Джим Монтгомери не жалеет, что выпускал Патриса Бержерона в серии с «Флоридой» (3-4).
Капитан «Бостона» пропустил 4 игры серии Кубка Стэнли из-за травмы и вернулся на лед в 5-й игре. За последние 3 матча серии он забросил 1 шайбу при полезности «минус 6».
«После третьего матча я позвонил Патрису. Мы были во Флориде, и я сказал ему: «Я знаю, что ты лучше себя чувствуешь, я видел, как ты катаешься в ходе реабилитации. Если мы выиграем 4-й матч, есть ли смысл в том, чтобы дать тебе больше времени?»
А он ответил: «В смысле?» Я уточнил: «Нам не стоит выпускать тебя в пятом матче?»
Он сказал: «Монти, я выйду в пятом матче».
Мне этого было достаточно. Игроков уровня Зала славы не оставляют вне состава», – сказал главный тренер «Бостона».
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