У Бержерона 1 гол и «минус 6» в 3 матчах с «Флоридой». Капитан «Бостона» пропустил 4 игры серии из-за травмы

У Патриса Бержерона 1 гол и «минус 6» в 3 матчах серии с «Флоридой».

« » выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (3-4, 1:2 в седьмой игре).

После четырех матчей «Брюинс» лидировали в серии со счетом 3-1. Капитан команды Бержерон пропустил первые 4 матча из-за травмы.

37-летний канадец вернулся на лед в 5-м матче. В итоге в 3 играх серии он забросил 1 шайбу при полезности «минус 6».

В седьмой игре он остался без очков при полезности «минус 2».

– пятикратный обладатель приза «Селки Трофи», который вручается лучшему форварду оборонительного плана в сезоне .