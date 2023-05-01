У Бержерона 1 гол и «минус 6» в 3 матчах с «Флоридой». Капитан «Бостона» пропустил 4 игры серии из-за травмы
У Патриса Бержерона 1 гол и «минус 6» в 3 матчах серии с «Флоридой».
«Бостон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (3-4, 1:2 в седьмой игре).
После четырех матчей «Брюинс» лидировали в серии со счетом 3-1. Капитан команды Бержерон пропустил первые 4 матча из-за травмы.
37-летний канадец вернулся на лед в 5-м матче. В итоге в 3 играх серии он забросил 1 шайбу при полезности «минус 6».
В седьмой игре он остался без очков при полезности «минус 2».
Бержерон – пятикратный обладатель приза «Селки Трофи», который вручается лучшему форварду оборонительного плана в сезоне НХЛ.
Неужели завершит карьеру?