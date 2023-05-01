У Бержерона 1 гол и «минус 6» в 3 матчах с «Флоридой». Капитан «Бостона» пропустил 4 игры серии из-за травмы

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Патрис Бержерон НХЛ Хоккей

У Патриса Бержерона 1 гол и «минус 6» в 3 матчах серии с «Флоридой».

«Бостон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Пантерс» (3-4, 1:2 в седьмой игре).

После четырех матчей «Брюинс» лидировали в серии со счетом 3-1. Капитан команды Бержерон пропустил первые 4 матча из-за травмы. 

37-летний канадец вернулся на лед в 5-м матче. В итоге в 3 играх серии он забросил 1 шайбу при полезности «минус 6».

В седьмой игре он остался без очков при полезности «минус 2». 

Бержерон – пятикратный обладатель приза «Селки Трофи», который вручается лучшему форварду оборонительного плана в сезоне НХЛ.

3 комментария

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Kirill HG
Бержерон вернулся и Бостон проиграл 3 матча подряд🤷
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ARoman91
Все так тепло попрощались с ним после матча..аж до слёз..
Неужели завершит карьеру?
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DmitryT
что ж,наверное пара на пенсию?!
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